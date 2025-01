Wanda Nara lloró ante el juez y reveló que Mauro Icardi la grabó desnuda en un baño

Este jueves Wanda Nara y Mauro Icardi volvieron a verse después del escandaloso episodio en la torre Chateau y la exclusión del hogar. En circunstancias completamente distintas a aquel momento, meses atrás y con la nueva relación del futbolista del Galatasaray con la China Suárez, ambos rompieron el silencio ante el juez.

La empresaria en la audiencia contó el abuso que habría recibido por parte de Mauro Icardi, a quien se lo acusa de violencia de género. Este último habría violado la privacidad de Wanda en múltiples ocasiones, escondería los pasaportes para evitar su salida del país y filmado sin su consentimiento según su versión.

Fue por ello que la modelo teniendo que contar lo ocurrido quebró en llanto ante el juez del tribunal de primera instancia Nº 23 de la ciudad que está a cargo del Dr. Norberto Luis Circo.

Wanda Nara lloró ante el juez y contó que Mauro Icardi la grabó desnuda en un baño

Este jueves, Wanda Nara y Mauro Icardi se volvieron a ver con jueces y abogados de por medio. La conductora quebró en llanto al relatar el momento en el que él la habría acosado mediante las cámaras de seguridad de sus casas, siendo la residencia de Milán el epicentro del episodio del presunto acoso. La mediática dio su testimonio sobre lo vivido y relató el episodio en que su expareja la filmó sin su consentimiento en el baño.

“Ese día, me entré a bañar y me filmó desnuda. Después de haber estado separados, él entró, abrió la puerta y me grabó. Y si bien no subió esa parte la tiene”, afirmó Wanda Nara. “Son casi 12 años de relación. Tiene material de todo tipo y las mostraba en reuniones de amigos a modo de chiste y yo siempre me enojaba. Estoy hablando de fotos y videos sexuales tantos míos con él como con otras personas en momentos que estuvimos separados”, señaló la conductora.

Luego del caso de Gisèle Pelicot, la declaración de Wanda Nara cobra un peso aún mayor por la frecuencia de los crímenes de acoso y abuso en donde median las cámaras.

“Encontré cámaras que yo no sabía que existían y que él tenía. Hay una casa en la que tenemos 60 cámaras. Él sabe editarlas, cortar los pedacitos porque me las mandaba en forma de amenaza como diciendo: ‘Mirá lo que tengo’. En dos departamentos que nosotros teníamos en Milán, habían cámaras que apuntaban directamente a la cama”, contó la modelo afectada y dejando fluir sus lágrimas.

El testimonio de Wanda Nara recorrió la web entre ayer y hoy en donde se vio a la modelo afectada mientras efectuaba su relato. La también conductora este jueves lloró ante el juez y contó que Mauro Icardi la grabó en el baño, pero también señaló que habrían aún más seis decenas de cámaras que la justicia podría pronto pedir al futbolista que las entregue.

C.G