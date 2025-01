Mientras comparten románticas historias o hermosos días con sus seres queridos, la batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara continúa creciendo. Al comienzo de esta semana, el futbolista de Galatasaray entregó su teléfono celular para una pericia. Seguido a esto, el pasado miércoles, declaró en la Justicia debido a la denuncia por violencia de género, amenazas y extorsión. Estos fueron los pasos que llegaron a que, este jueves, tuviera una audiencia por Zoom con su exesposa, la cual fue más escandalosa de lo que se esperaba.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Gritos y reproches: todos los detalles del encuentro judicial de Mauro Icardi y Wanda Nara

Una llamada entre Mauro Icardi y Wanda Nara, junto a los abogados de cada uno, terminó en gritos y escándalo debido al enojo de ambas partes. Según detallaron en Intrusos y Yanina Latorre, la mediación no duró más de 30 minutos, y no se llegó a un acuerdo. El motivo de este encuentro fue, según detalló la panelista de LAM: "Régimen de visitas, cuota alimentaria, ayuda psicológica de las chicas y la mudanza internacional que reclama Wanda".

Wanda Nara y Mauro Icardi

"Entró en colapso, estaba desencajado, agresivo. No quiero usar la palabra violento", explicó Guido Zaffora, en el programa de televisión. De esta manera, lo comparó con la manera de comportarse frente a los jueces, durante la declaración del miércoles. En la misma, había sorprendido la calma y buena disposición del futbolista, siguiendo la recomendación de sus abogados. Sin embargo, esta vez no ocurrió lo mismo. Yanina detalló en sus historias de Instagram: “No se llegó a nada, duró media hora y Mauro no quería escuchar cuando hablaba Wanda y pedía que se calle. Terminó gritando 'Soy millonario y hago lo que quiero'”.

Las historias de Yanina Latorre sobre la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi

Por su parte, Wanda Nara había estado involucrando a la China Suárez durante la mediación, haciendo que el futbolista se alterara. "Considero que la estrategia de Wanda fue muy inteligente. Al nombrar a Eugenia de manera sistemática, logró desencajar y enloquecer a Icardi. El encuentro iba a ser presencial, pero fue por Zoom por pedido de las abogadas de él", continuó el relato Zaffora, en Intrusos. Finalmente, cerró: "Está obsesionado con sacarle la tenencia a Wanda. Y se puso furioso con Maxi López, por asegurar que las niñas no quieren estar con Mauro. Por eso, si Icardi habla de Maxi, Maxi no vuelve más a la Argentina".

De esta manera, se dejó en claro que la problemática está lejos de solucionarse, y que desde ambos bandos están preparando varias estrategias para poder ganarle al otro. Hasta el momento, Wanda Nara y Mauro Icardi no dejaron ver sus reacciones, ni tampoco mediatizaron el encuentro. Por el contrario, intentaron mantenerlo en silencio, y fueron los periodistas quieren consiguieron información de lo sucedido.

A.E