Wanda Nara abrió la posibilidad de enviarle consultas por medio de sus Historias de Instagram. La empresaria dejó disponible una box que decía: "Qué pienso de..." para que sus seguidores le enviaran diferentes ítems. La propuesta resultó muy divertida y reveladora. Sobre todo porque hicieron revivir uno de los momentos más escandalosos de sus últimos años. El famoso "Wandagate".

Wanda Nara.

"Las personas infieles", escribió un seguidor. Claramente su consulta apuntaba a la experiencia que vivió Wanda Nara con Mauro Icardi y la China Suárez. "Muchas veces termina sufriendo más el que las hace", respondió filosa la conductora de MasterChef.

Queda claro entonces que no fue solo ella quien la pasó muy mal en ese tiempo, sino que su marido seguramente también.

Wanda Nara y Mauro Icardi.

La otra indirecta de Wanda Nara

Como si eso fuera poco, otro seguidor le escribió: "Las vueltas de la vida, que cada quien siembra lo que cosecha". Nuevamente picante, Wanda Nara comenzó respondiendo: "Sin dudas. Nadie se va sin pagar el daño que causó en vida".

Wanda Nara.

Luego, la esposa de Mauro Icardi señaló: "Me cuesta mucho pensar que existe gente mala. Pero la vida me demostró que hay personas que tienen envidia, maldad o quieren tu vida. Y si no pueden tenerla tratan de lastimar. Pero todo vuelve".

Evidentemente, no se dejó nada sin decir. Y más que indirectas, fueron todo lo contrario.