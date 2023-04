Wanda Nara posó como la China Suárez y sus seguidores no la perdonaron: "La Wanda Suárez"

Wanda Nara suele ser una adepta al uso de Photoshop y muchas veces la han cuestionado por la extrema edición que hace de sus imágenes.

En esta oportunidad, la mediática volvió a estar en el centro de la escena luego de compartir una foto editada en donde quedó igual a la China Suárez, algo que sus seguidores no le dejaron pasar.

"La Wanda Suárez", "La Wanda China Suárez no existe", "Le encanta la china me parece ja ja", "¿Por qué la copias a la China? La China es única. No entiendo porfi ya soltá", "La china hace lo mismo pero no usa esa cantidad de filtros, y es bella natural", fueron algunos de los mensajes que recibió la empresaria en donde apuntaban a que estaba haciendo las mismas caras que la actriz en sus publicaciones.

Pese a esto, otros apoyaron a Wanda y destacaron su belleza: "¿Pero la China invento esos gestos? Cuantas hacen los mismos gestos con ese criterio todos copiamos. Dejen de joder dios mio", "El que puede puede y el que no critica", "Vayan a lavar los platos mientras ella hace plata", dijeron sus fans.

MasterChef: Wanda Nara optó por un look con hombreras súper cool

Wanda Nara ama las mejores marcas de ropa europeas y desde que está en MasterChef Argentina deslumbra con sus looks más osados.

Para una de las emisiones de esta semana, Wanda Nara eligió un blazer negro con hombreras y botones dorados, una remera también negra con escote redondo pronunciado y un pantalón ancho verde oliva.

El pelo, como siempre, lo llevó suelto y cambió sus habituales maxi argollas por aros colgantes. Una vez más, la esposa de Mauro Icardi demostró que es una experta en moda.

VO