Wanda Nara decidió recientemente compartir por primera vez en su cuenta oficial de Instagram un parte médico de FUNDALEU, la institución en la que se está atendiendo. En el mismo se explica que está respondiendo positivamente al tratamiento que inició contra la leucemia.

Ahora, en diálogo con Ángel de Brito, la reconocida empresaria reveló sin ningún filtro por qué decidió compartir detalles de su enfermedad en este momento, y le mandó un contundente mensaje al conductor de LAM.

Primero, la esposa de Mauro Icardi decidió aclarar por qué tomó la decisión: “Es viejo. Lo publiqué yo, nunca lo quise publicar y ahora sí, porque muchos seguían diciendo que mi enfermedad es mentira. Pero bueno, hay gente que es así".

El parte médico que compartió Wanda Nara.

Por último, Wanda Nara detalló que esperó a que terminara el Bailando por un Sueño italiano para hacerlo: "Pero bueno, hay gente que es así. Entonces, cuando terminó el Bailando, lo hice. Antes no quería contarlo porque estaba compitiendo y no me parecía".

Qué dice el parte médico que compartió Wanda Nara

Desde su cuenta oficial de Instagram, la empresaria compartió un parte médico de julio del 2023, el mismo comenzaba: "Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica".

Además, el parte de Wanda Nara le trajo tranquilidad a sus seguidores, ya que establecía que estaba reaccionando bien al tratamiento: "Con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad".

J.C.C