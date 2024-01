Wanda Nara comenzó el 2024 lejos de su hermana Zaira Nara, pero cerca de Mauro Icardi y sus hijos, Isabella, Francesca, Valentino, Constantino y Benedicto en Dubai. En ese lugar soñado por la familia, se vistieron de blanco y disfrutaron de los fuegos artificiales, la comida y los tragos.

Sin embargo, antes de que termine el 2023, la empresaria utilizó su cuenta oficial de Instagram para mandar al frente a su hermana por una actitud de ella, pero eso no fue todo, ya que también compartió una charla privada con la modelo en sus historias.

La ganadora del Bailando con las Estrellas italiano fue de compras y le pidió tanto a sus seguidores como a su hermana ayuda para elegir entre dos opciones de costosas carteras para comprar, sin embargo, se enojó al no recibir una respuesta de Zaira y subió el reproche que le hizo a su hermana en un chat privado.

La historia que subió Wanda Nara.

En la imagen se veía como Wanda Nara hablaba sola mientras Zaira Nara no le contestaba: “Gracias por no responder cuando más te necesito”, le reclamó la empresaria y agregó: "Las dos son un montón... pero las amo, me hacen acordar a las Cajitas Feliz”.

Por último, a pesar de no recibir respuestas, la conductora le contó a su hermana: “Ok, pago la negra. Si me arrepiento te mato. Y me llevo la marrón de paja y el bolso negro para el gym también”.

Wanda Nara reveló cómo viene respondiendo al tratamiento por leucemia

Para darle un cierre al 2023, la empresaria decidió hacer un gran posteo en su cuenta oficial de Instagram para rememorar tanto los momentos felices que vivió, como también los más difíciles. Entre ellos se encontraba el último comunicado que recibió de Fundaleu.

En el resultado que recibió Wanda Nara decía: "Comunicamos que la paciente Wanda Solange Nara desde el mes de julio de 2023 se encuentra en seguimiento en Fundaleu por una leucemia mieloide crónica con respuesta satisfactoria al tratamiento administrado. Realiza estudios periódicos en Argentina y Turquía para el control de su enfermedad".

J.C.C