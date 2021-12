Wanda Nara reveló una mala experiencia en una peluquería de París

Wanda Nara llegó a la Argentina y está siendo furor con su línea de cosméticos, pero además grabó una publicidad para Netflix que está siendo furor.

La mediática filmó el material en París como parte de la promo por la nueva temporada de “Emily en París”, y allí brindó una entrevista exclusiva a la plataforma en donde reveló una curiosa anécdota que vivió en una peluquería parisina.



“Por la moda. Llegás acá y todo existe, lo que quieras está", comenzó Wanda Nara en su relato. "Es verdad que yo tengo un estilo un poco diferente. Y me ha pasado de ir a la peluquería y que me digan: ´No, no, no, no, mi amor. Ese rubio no es parisino y vos vivís en París´”, dice que le dijeron.



“Y yo dije: ´¡Ay no, por favor, que no me cambie el color porque este color, soy yo!´ Como que tienen el concepto del look de acá, del estilo que usan acá", contó la mediática.



Mauro Icardi conoció el local de Wanda Nara y expresó su emoción públicamente

Mauro Icardi llegó a Argentina y, como era de esperarse, Wanda lo llevó al Abasto para que pueda conocer su local de cosméticos que está siendo un éxito desde que abrió.

“Orgulloso de vos”, fueron las palabras que el futbolista le dedicó a Wanda, junto a una foto que se tomó él mismo con el logo de la marca de su esposa, que está dentro del local, donde hicieron las fotos que Wanda subió a las redes en estos últimos días.

