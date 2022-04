Wanda Nara rompió el silencio y habló de la China Suárez

Instagram

Wanda Nara estalló contra la China Suárez después de que saliera a la luz una nueva llamada que le hizo a Mauro Icardi mientras estaba en Argentina.

La empresaria se comunicó con Luli Fernández y confirmó esta versión que contó Yanina Latorre en LAM, el martes por la noche." Ya sé que semaneja así. No es la primera vez. Mauro me muestra todo y me cuenta", dijo Wanda Nara en esta conversación por WhatsApp que difundieron en Socios del espectáculo.

Luego, ante la consulta sobre por qué creía que se había contactado, Wanda Nara fue terminante. "No le importa nada, lastimó a muchas familias. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo y se acostaba con el marido en el camarín. Y al tiempo quedó ella embarazada", dijo en relación al escándalo con Eugenia Tobal y Nico Cabré.

Cómo se enteró Wanda Nara de la llamada de la China Suárez

Durante la misma conversación, Wanda Nara también reveló a Luli Fernández cómo fue que se enteró de este nuevo acercamiento de la China Suárez a su marido, Mauro Icardi.

"Me lo había contado Mauro y mandado una captura, hace unos días cuando yo estaba en Buenos Aires. Ahora que llegué vi todo", contó la rubia.

"Ya había recibido mensajes del peluquero. Mauro los bloqueó de todos lados. Me espero lo peor de ella. Solo confío en el amor de mi familia. Que se maneje como quiera, para mí está cerrado el tema", añadió.