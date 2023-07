La salud de Wanda Nara es motivo de preocupación y, en medio del hermetismo desde su entorno, los famosos manifestaron su preocupación y respeto al silencio de su familia.

Según confirmó Jorge Lanata, Wanda Nara, de 36 años, habría sido diagnosticada de leucemia aunque, por el momento, no hay un parte médico oficial ni confirmación por parte de los que la rodean.

Sin embargo, lo que sucede con la modelo y conductora generó gran conmoción y algunas figuras se solidarizaron con Wanda Nara, mientras se espera más información de lo sucedido. Robertito Funes Ugarte, quien compartió algunas participaciones en Gran Hermano, le dedicó unas tiernas palabras la conductora de Masterchef. "Abrazo Wanda Nara. Vos podés", le escribió.

Robertito Funes Ugarte compartió un emotivo mensaje para Wanda Nara en medio del hermetismo por su salud

Jorge Rial fue otro de los que se animó a compartir un mensaje de aliento para Wanda Nara, en medio de la incertidumbre por su salud. "Fuerza", escribió el periodista horas después de que se conociera la noticia de su internación.

Los famosos que repudiaron a Jorge Lanata por hablar de la salud de Wanda Nara

La familia de Wanda Nara aún no confirmó cuál es el problema de salud que padece la conductora, aunque Jorge Lanata se animó a confirmar que tiene leucemia.

Una vez que el periodista dio la noticia, algunos periodistas repudiaron la difusión de este parte médico cuando Wanda Nara aún no autorizó a hablar de ello. Ángel de Brito fue uno de los primeros en repudiar a Lanata y retuiteó una fuerte crítica hacia su colega.

"Me parece un espanto que tiren diagnósticos y pronósticos médicos sobre personas públicas sin que sean los protagonistas quienes hablan del tema. ¿Qué les pasa? La cualidad humana está antes que cualquier otra. La salud no es un chisme", dijo tajante un usuario de Twitter que De Brito decidió reproducir. "Inmundo", disparó él.

Por su parte, Marina Calabró, compañera de Jorge Lanata, también se mostró disconforme sobre los dichos acerca de Wanda Nara. "Yo si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’, tiró.