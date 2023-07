La preocupación por la salud de Wanda Nara aumenta cada vez más en sus fieles seguidores, y en medio del drama, Alicia Barbasola, esposa de Andrés Nara, se quebró en vivo al hablar de su relación con la empresaria y su madre en Nosotros a la Mañana.

La actriz fue al ciclo de ElTrece junto a su pareja, sin embargo, cuando le preguntaron a ella sobre el estado de la reconocida conductora expresó: "Lo acompaño en todo lo que puedo, pero prefiero no opinar. Porque yo sí me baso siempre en la verdad". Además, Alicia aprovechó el momento para tirarle un palito tanto a Wanda como a Nora Colosimo: "La verdad a veces no cae bien y puede ser complicada en estos momentos".

Alicia Barnasola junto a Andrés Nara.

Luego, al ver la reacción del estudio, intentó nuevamente dejar en claro que no quería hablar del tema: "Prefiero no meterme, no hablar de Nora ni de Wanda". Sin embargo, Barbasola terminó por emocionarse en vivo y expresó entre lágrimas: "Me siento angustiada en un montón de situaciones. Y nada más. Por un lado, estás censurada para hablar, por el otro sabés la verdad".

Por último, Alicia Barbasola explicó que hay temas que involucran a Wanda Nara que la afectan, pero que no puede contar: "Hay cosas que me afectan a mí directamente y no lo puedo decir. Con la salud no se bromea, a mí se me murió un hermano el año pasado. Pero recibir un mensaje que dice que a Wanda y a Nora les molesta vernos en cámara… Yo ya era famosa antes de conocerlo".

Jorge Lanata reveló que Wanda Nara tiene Leucemia

A pesar de los intentos de la familia de la empresaria para mantenerse bajo total hermetismo, hace algunas horas se confirmó cuál es el cuadro de salud que atraviesa. El encargado de trasmitir la noticia fue Jorge Lanata en Radio Mitre, que confirmó que la conductora tendría leucemia.

La leucemia es un tipo de cáncer que afecta a los glóbulos blancos en la sangre, los cuales son fundamentales para combatir las infecciones. Cuando alguien padece leucemia, como sería el caso de Wanda Nara, su médula ósea produce glóbulos blancos anormales en lugar de células sanas.

