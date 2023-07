Wanda Nara, de 36 años, desde ayer viene dando de qué hablar sobre su salud, tras ingresar al Hospital Los Arcos, las alarmas se encendieron ya que unos estudios habrían dado mal, respecto a glóbulos blancos, por lo que la conductora tomó la decisión de quedar internada para continuar con exámenes más extensos.

Hasta el momento, la familia de Wanda se encuentra en silencio, pero fue Andrés Nara, quién fue el único miembro que tuvo contacto con la prensa y reveló que su hija fue dada de alta y ya se encuentra en su casa: “Wanda ya se retiró. Está bien y ya le dieron de alta. No me pudo decir más nada”, expresó el padre.

No obstante, hoy viernes por la mañana, Jorge Lanata en Radio Mitre confirmó su cuadro de salud que estaría padeciendo la empresaria de cosméticos: leucemia.

Luego de hablar sobre lo que está pasando con Wanda Nara en su programa matinal, Marina Calabró salió al cruce en contra del conductor por dar una primicia de tal magnitud y en dejó en claro cuál es su posición en estos casos: ‘’Vos hablabas del corporativismo del periodismo del espectáculo, en lo personal y es una posición que no tenes porque compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia’’, empezó diciendo.

Y la periodista continuó: ‘’Entiendo que hay cuestiones muy sensibles involucradas, me pongo en el lugar de quien padece la enfermedad, es mi posición y mi limite. Yo si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’, expresó muy firme.

Antes de finalizar, Marina Calabró volvió a dejar en claro cuál es su pensamiento respecto a las versiones sobre la salud de la mediática: ‘’Es el tipo de información a la que yo quiero llegar última, y no primera, pero es una posición personal’’, lanzó.

D.M