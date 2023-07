Marcela Tauro dio su versión sobre la salud de Wanda Nara: "Me shockeó"

Marcela Tauro dio su versión sobre lo sucedido con Wanda Nara que, con 36 años, habría sido diagnosticada con Leucemia, de acuerdo a la información de Lanata.

La conductora interina de Intrusos se refirió a la salud de Wanda Nara y contó cómo fue que se enteró de la noticia sobre su salud, sin dar confirmación y sin avalar de la información que dio su colega.

"Me enteré cuando estaba en la radio que estaba internada. Me quedé helada. Me dio escozor. Ayer teníamos entrevista con Kennys Palacios y pensé que si venía al programa es que era mentira lo que decían, pero Kennys canceló por un problema familiar", comenzó contando la periodista.

"A mí me shockeó la noticia. Aún no hay parte oficial, no hablamos con ningún medico, ningún familiar. Está todo blindado. Nadie contesta. No podemos especular los rumores. Si la familia no habló, no podemos dar un diagnóstico", dijo Tauro sobre Wanda Nara y también aprovechó a cuestionar a Jorge Lanata por dar la primicia antes que la familia o la propia Wanda lo confirmen.

" No hay complot, no hay una corporación. A esta altura de mi vida que la pienso más, por respeto. Entiendo que a lo mejor al otro no le gusta que se sepa. A Intrusos le está yendo bien si hablar de determinadas cosas. Si ella decidió que nadie hablara, es por algo, debería estar preocupada y ocupada por otras cosas. Le mandamos la mejor energía, como a Silvina Luna. Me sorprendió la cantidad de gente que se ha colgado médicos y periodistas que no son del palo", disparó.

Jorge Lanata confirmó el diagnóstico de Wanda Nara

Jorge Lanata fue quien dio el supuesto diagnóstico de Wanda Nara en medio de la incertidumbre y hermetismo por su salud.

El periodista contó en su programa Lanata sin filtro que la modelo y conductora tendría leucemia, lo que generó una serie de comentarios en su contra por difundir el supuesto parte médico antes que la familia.

Marina Calabró, quien comparte el programa radial con Lanata, salió al cruce de inmediato y aseguró que no estaba de acuerdo con la información que difundió. "En lo personal y es una posición que no tenés porque compartir, cuando hay un diagnóstico de salud en el medio, yo espero parte oficial o voz directa de la familia’", disparó la panelista.

"Si no hay parte médico oficial o si no hay un familiar directo que me autorice a trasmitir públicamente en su boca, un diagnóstico, prefiero abstenerme’’, expresó Marina preservando la intimidad de Wanda Nara.