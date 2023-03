A escasas horas de convertirse oficialmente en la conductora de MasterChef, Wanda Nara dio una entrevista en la que se animó a dar detalles sobre su vida privada, sus proyectos y sobre los repudiables mensajes que recibe de varias de sus haters. Sin embargo, lo que más llamó la atención, fue el mensaje que envió a las "mujeres" que la critican.

En primer lugar, la empresaria fue consultada sobre su relación con Mauro Icardi, con quien hace poco compartió una foto en donde expresaba que lo extrañaba: “A mí me hace feliz luchar siempre por mi familia y lo voy a intentar las veces que sea necesario”, confesó.

Luego, Wanda también comentó sobre las acusaciones que recibe por utilizar filtros en las imágenes que comparte en su cuenta de Instagram, en la que tiene millones de seguidores que la alientan o que hacen comentarios desubicados.

Por su parte, Wanda Nara fue consultada por sus formas de comer, sin tener culpa, la reciente conductora explicó: “Yo la disfruto la pizza y la sufro, porque soy la primera que después me encuentro en el espejo los pozos de celulitis”.

“Todavía no estamos tan avanzados como para que te contrate una marca de ropa interior y te diga ‘vas a salir con los pozos de celulitis al aire’”, resaltó.

Además, Wanda Nara agregó: “No es que edito las fotos, todas las revistas hoy en día buscan la mejor foto. Uno en Instagram busca la mejor foto, no subís tu peor foto, la peor cara o la peor luz. Todos tenemos los mismos filtros a disposición porque son gratis y está en cada uno usarlos o no”.

“Después hay un filtro que no lo podés poner que es el de tu personalidad, el de los códigos que vos tengas. Eso determina a la persona”, reflexionó Wanda Nara sobre su personalidad.



Sin pelos en la lengua, la esposa de Mauro Icardi también respondió a las críticas de sus seguidoras: “Creo que lamentablemente la mujer es la peor enemiga de la mujer. Somos nosotras las que nos miramos y nos atacamos. Yo creo que nunca ninguna pareja de las que tuve me miró el pozo de celulitis que tenía o que dejaba de tener. Somos nosotras”.

Además, la presentadora del reality gastronómico también habló de las consecuencias que tiene lo que se dice en los medios sobre su imagen: “Me enoja mucho. Esta semana una periodista también dijo: ‘Wanda usa peluca’ y me tocó un punto porque tengo a mi mejor amiga luchando por dónde comprarse una peluca porque está pasando una enfermedad muy grave y es una mujer muy joven”.

Además, la modelo también contó que le siente mucho dolor cuando le dicen “Wanda está gorda”. “Quizás hay una chica en su casa que no me ve gorda, me ve flaca o me ve bien, y esa chica se mira al espejo y se compara conmigo y dice: ‘Si Wanda está gorda, ¿yo qué hago?’”.