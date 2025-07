Wanda Nara sobre las imitaciones de la China Suárez: “Yo soy más rellenita”

Wanda Nara volvió a hacer de las suyas. Sin pelos en la lengua, la empresaria se despachó en una nota con El Trece antes de viajar a Madrid y dejó varias frases que hicieron ruido. En apenas unos minutos habló de Mauro Icardi, de La China Suárez y hasta de sus bolsos de lujo con número de serie. Todo, con esa mezcla de ironía y picante que la caracteriza.

Consultada por la reciente foto en la que Icardi lució botines con las iniciales de sus hijos —y también de La China—, Wanda respondió sin rodeos: “¿Si me molestó la foto de Mauro de los botines con las iniciales de mis hijos? No, cada uno que haga lo que quiera. Pero es su manera de dar amor, ni idea”.

La frase de Wanda Nara cuando le preguntaron si la China Suárez la copiaba

Y como era de esperarse, también tuvo palabras para La China Suárez. Lejos de esquivar la pregunta, Wanda Nara eligió marcar territorio: “¿Si La China me quiere copiar? Y bueno, soy influencer. Está bueno que se inspiren en mí. Habla bien de mi trabajo”, disparó con una sonrisa. Pero la comparación más directa vino después.

“Yo soy un poco más rellenita, la ropa no creo. Pero bueno, los bolsos, viste, los míos son vintage y son muy deseados”, remarcó al referirse a la colección de carteras que dejó en Turquía tras su separación de Icardi. “Algunos me quedaron en esa casa, por suerte la mayoría están en otra, pero bueno, nada, tienen número de serie, están anotados también en la tienda donde los compré, no compro yo por comprar”, agregó.

Sobre la situación con sus hijas y los trámites judiciales que mantiene con su ex, volvió a cargar sin mencionarlo directamente: “De mis hijos, no tengo ni idea, eso no se puede hablar, está en el expediente. Ojalá que sí, yo tengo todo como medio planeado y planificado con mucho tiempo. Si se puede lograr con tiempo, yo pedí, yo mandé mis horarios. Y después ya empiezo a trabajar sin parar”.

Pero el momento más filoso llegó al final. Hablando de la Justicia y de las obligaciones parentales, lanzó: “Ojalá que la Justicia se comporte con una persona como él como también se comportan con cualquier hijo de vecino. Si no pagara la cuota alimentaria no podría salir del país, pero hay gente que quizás por quién es algunas cosas se retrasan diez meses. Es un montón, yo por suerte trabajo todo el tiempo, pero sería injusto para mis hijas”.

Mauro Icardi, China Suárez y Wanda Nara

Wanda Nara volvió a demostrar que no necesita decir nombres para que todos entiendan a quién se refiere. En menos de cinco minutos, habló de amor propio, de moda, de maternidad y de justicia, todo mientras preparaba sus valijas rumbo a Europa. Y como siempre, dejó claro que cuando ella habla, nadie queda indemne, en este caso la ligó la China Suárez.

