Wanda Nara presume su nuevo look en redes sociales y compartió con sus seguidores nuevas imágenes siendo morocha.

La empresaria consultó a su fandom sobre mantener el castaño o volver al rubio platinado y sus seguidores fueron contundentes. "Que hacemos con esta Morocha ? Digo con este morocho ? Se queda? O se va?" preguntó en su feed de Instagram.

Pero entre los miles de mensajes que recibió, Wanda Nara fue acusada por sus fans de copiar a la China Suárez con la elección de ese color para su pelo. "Muy China ese look pero queda súper", dice uno de sus seguidores. "Querés igualar a la China pero no llegas", agregó otro. "Si te querés parecer a la China dejatelo", siguieron.

Wanda Nara subió un nuevo video de su look

Lo cierto es que, en medio de estas odiosas comparaciones, los amigos de Wanda Nara aprobaron al 100% el cambio al morocho. "Se queda 100% confirmado", escribió Cande Tinelli. "Las Morochas cumplen lo que las rubias prometen", agregó Connie Ansaldi.

Wanda Nara habló de su relación con Mauro Icardi

Wanda Nara dio una exclusiva entrevista con CARAS en la que se refirió a su estado sentimental y su actual relación con Mauro Icardi, con quien demostró mantener un vínculo más cordial.

"Estoy separada y con muy buen vínculo con Mauro, que ojalá se mantenga. Ahora estamos así, pero no se que va a pasar en el futuro, hay mucho amor y respeto hacia el otro de ambos lados... Es una decisión que tomamos por diferentes puntos de vista que mucho tienen que ver con lo laboral, el año pasado estuve tres meses trabajando en la Argentina y, quieras o no, esos desencuentros hacen que empiecen a pasar ciertas cosas", aclaró.

Wanda Nara en exclusiva para CARAS

"Por ahora nos separarnos de hecho, no hay ningún trámite de divorcio ni mío ni de él. El tiempo dirá. A mi los papeles no me cambian la vida ni los sentimientos. Y todo el tema económico con Mauro ya se resolvió hace un año y medio cuando tuvimos esa gran crisis. Si bien la relación estaba mal, yo siempre lo seguí a Mauro y le dije que lo iba a apoyar en su carrera, y a nuestros hijos en común se los voy a llevar donde sea que esté", agregó