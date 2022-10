Wanda Nara y L-Gante estrenaron su esperado video con una mega fiesta

Wanda Nara y L-Gante presentaron su esperado videoclip, El último romántico, con un mega evento en Pinar de Rocha.

La pareja realizó una súper fiesta en el que aparecieron juntos y se mostraron muy unidos. La polémica por este video empezó a foguearse por redes sociales, donde el artista y la empresaria comenzaron a compartir imágenes jugadas de este clip.

"Mi última noche en Buenos Aires. Camino a ver al “Último Romántico” L-Gante atentos que en nada sale !!! Esta es la NOCHE", expresó Wanda Nara antes del gran estreno y el músico le respondió. "Sos vos reyna".

El video tiene una polémica letra que aparece con ambos personajes en la cama. "Desde que está sola, solo conmigo quiere. No importa la hora porque me prefiere. Yo ando de caravana y ella conmigo, le coloco la ventana porque yo soy bien bandido", dice parte del tema.

"Porque vos sos adictiva como la María que yo me fumé. Supuestamente mi amiga, para lo que digan", continúa. "A muchos nos duelen vernos en las redes y en la tele. Y si no te vuelvo a ver no sé qué voy a hacer, mujer".

Wanda Nara y L-Gante.

Qué pasa entre Wanda Nara y L- Gante

Las especulaciones sobre esta producción generó también fuertes rumores de romance. Para promocionar este trabajo, Wanda Nara se mostró acompañando al músico en diferentes boliches de la provincia.

Tan es así, que comenzó a circular una foto en la que parece que está besando a L-Gante. : "No me estaba besando en esa imagen. Pero sí! Es verdad que estaba en ese lugar. Generalmente voy y estoy donde soy feliz sin importarme el comentario de los demás. Te puedo asegurar que esa noche fui más feliz que muchas que están en Europa", disparó.

Wanda Nara y L-Gante, cómplices.

Informe: Dolores Villalba