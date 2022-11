Wanda Nara y Mauro Icardi: las fotos que confirman la reconciliación

Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron atrás viejas contiendas y parece que apostaron nuevamente al amor.

La pareja compartió imágenes de su luna de miel de reconciliación desde Maldivas y confirmaron que el mal momento ya pasó.

El lugar elegido no es otro que un exclusivo hotel, del que la parejita ya es habitué. La noche cuesta aproximadamente un millón y medio de pesos, tiene pileta privada y vista al mar.

Además, tiene amplias terrazas y hamacas sobre el agua, spa, hidromasaje al aire libre, salas de vapor y un amplio baño con bañadera para dos personas.

Qué dijo Wanda Nara sobre la reconciliación con Mauro Icardi

Antes de la publicación de estas imágenes, Wanda Nara también compartió otros post en redes sobre su acercamiento con Mauro Icardi donde aparecen compartiendo salidas en familia.

Estos post generaron diversos comentarios y fue la rubia quien salió a aclarar qué pasa entre ellos. "La verdad es que hace dos meses que estoy separada y lo que está haciendo Mauro, lo hace para reconquistarme", le dijo Wanda a "Pochi", administradora de la página Gossipeame. "Ella lo que me dijo es 'el día que tenga que decir que volví con Mauro, lo voy a decir'", añadió.

Luego, desde Gossipeame también reveló los verdaderos motivos de su separación. "Ella me contó que se separó porque están pasando un momento en el cual no se encuentran entre ellos, donde hay diferencias que ella considera que afectan al vínculo, pero que no se separó porque no le perdona lo de la China", contó.