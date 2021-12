Wanda y Zaira Nara, desatadas en la noche porteña: looks hot y "palitos" a los "mentirosos"

La llegada de Wanda Nara a la Argentina revolucionó a todos. La empresaria llegó para pasar las fiestas con su familia, pero además para presentar oficialmente su marca de cosméticos.

Este viernes, la modelo y su hermana, Zaira Nara, se prepararon para encarar la noche porteña. Desde su cuenta de Instagram, Wanda mostró cómo se preparaban para salir.



En sus historias mostró cómo Zaira era maquillada por Kennys Palacios y cómo se vestía con un revelador pantalón blanco con cadenas.



Pero además, la empresaria lanzó un par de "palitos" mientras se alistaban. Al ritmo de "Con la misma moneda", de Karina La Princesita, Wanda tomó una brocha de maquillaje para cantar ciertas partes picantes de la canción.

"Este tema es para vos", le dijo su maquillador entre risas. Luego, la esposa de Mauro Icardi mostró el look total de Zaira y le pidió que bailara.

"Esos son los looks, mi carterita cada vez más chiquititita", dice Wanda mostrándose en el espejo mientras su hermana la apura: "Estamos llegando tarde".



Wanda Nara habló de las propuestas para la televisión argentina

Más allá de su veta empresarial, Wanda Nara también reveló las diversas propuestas que le llegaron para la TV argentina.

"Tuve un par de propuestas. Marcelo Tinelli y su alocada idea de que venga para el final del Bailando. Pero no podía, porque justo era mi cumpleaños y lo quería festejar en París. No pude llegar, eran muchos días. Siempre la tele me invita a muchos proyectos. Es difícil por mi familia y la vida que tengo allá", confesó y aseguró que tiene en mente un gran proyecto.

"Seguramente haga algo para alguna plataforma. Hay una propuesta de un documental y también hay sobre un reality y puede ser que vayamos por ahí", reveló.