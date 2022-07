Will Smith rompió el silencio luego de cuatro meses del bochornoso episodio de los Premios Óscar 2022, en donde el actor, el pasado 27 de marzo, le dio una bofetada al presentador de la ceremonia, Chris Rock, por haber hecho un mal chiste sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith.

Desde lo que parece ser la sala de su casa, Will Stmith grabó un video de casi seis minutos en los que leyó y respondió algunas preguntas hechas por sus seguidores, a lo largo de estos meses de ausencia, donde solo se había conocido su postura sobre lo ocurrido, por medio de mensajes escritos.

Will Smith reapareció en video y le pidió perdón a Chris Rock por la bofetada.

En un ambiente cálido, sobrio, rodeado por libros, fotos de su familia y un cuadro grande que dice “El mundo está enfermo. El amor es la cura”, el actor norteamericano comenzó a responder las preguntas. Le pidió disculpas a Chris Rock y le dijo que habló con él para hablar, y está a la espera de que el comediante esté listo para hacerlo.

“¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?: Yo estaba empañado por ese episodio. Está todo borroso. Me comuniqué con Chris. El mensaje que me devolvió, es que no está listo para hablar. Y cuando lo esté, se dará. Entonces, te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí, cuando estés listo para hablar”.

El actor, muy avergonzado por lo ocurrido, también le pidió perdón a la madre de Chris Rock. También se disculpó con toda la familia del comediante, en especial con Tony Rock, con quién Will Stmith tenía una estrecha relación de amistad. El actor hizo una autocrítica y pensó en todas las personas que resultaron heridas por sus actos.

“Pasé los últimos tres meses reproduciendo y entendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió y en ese momento y no voy a tratar de recordar todo ahora, pero puedo decirles a todos que no hay parte de mí, que piense que ese era el camino correcto", comentó el actor.

Sobre la reacción de Jada, que lo impulsó a atacar a Chris, Will se empeñó en asegurar que ella no tuvo nada que ver en su violenta decisión y que tampoco le pidió que tuviera una reacción en contra del comediante. “Tomé una decisión por mi cuenta a partir de mis propias experiencias y de mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver con eso. Lo siento cariño (Jada). Y le pido disculpas a mis hijos y mi familia por el dolor que les causé".

Will se mostró muy arrepentido por haber opacado con su acto, la ceremonia de los Premios Óscar, en su regreso luego de la pandemia.

Sobre la pregunta, de qué le dirá a las personas que lo seguían y que seguramente se sintieron decepcionadas luego de la bofetada a Chris Rock. “La gente que decepcioné es mi principal trauma. Odio cuando decepciono a la gente, entonces me duele”, dijo el actor y agregó, “Me duele psicológica y emocionalmente saber que no estuve a la altura de la imagen y la impresión que la gente tenía de mí”.

“Estoy profundamente arrepentido y estoy tratando de estar arrepentido, sin avergonzarme de mí mismo. ¡Está bien! Soy un humano y cometí un error… Les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz, amor y alegría en el mundo”, comentó el actor, quien espera que sus fans en todo el mundo crean en su palabra, en su arrepentimiento y vuelvan a confiar en él como una persona que busca el amor.

Reacciones al video de Will Smith

El actor publicó su emotivo video donde le pide disculpas a Chris Rock, en varias de sus redes sociales. Tanto en Instagram como en YouTube, la reacción de fanático y amigos de todo el mundo, le mostraron su amor y creyeron en la sinceridad de sus palabras. Celebridades internacionales de mostraron orgullosas del la postura de arrepentimiento y perdón que el actor emitió en las últimas horas.

"Se necesita coraje, humildad, entregarse al panorama general, no es fácil lo que estás haciendo Will, así que gracias. Lidera el camino. Eres un Mejor Humano Simple y Profundo", le escribió César Millán a Will Smith. Su cuñado Caleeb Pinkett también aplaudió su discuró y le agregó que le encantaba lo que había hecho.