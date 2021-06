La emoción de Xuxa tras la boda de su hija Sasha: "Ahora sólo deseo ser abuela"

Su alegría es inabarcable: un sentimiento al que nada se le compara y trasciende definitivamente cualquier logro artístico. A una semana de la gran boda de su hija Sasha Meneghel (22) con el cantante de gospel João Figueiredo (21), la emoción persiste en Xuxa (58), quien no solo fue testigo presencial de un acontecimiento familiar irrepetible. La estrella brasileña no dudó en cargarse al hombro cada detalle detrás de la ceremonia y fiesta de casamiento con la que su heredera soñaba en grande.



“No me preocupé por nadie más que por Sasha, solamente deseaba que ese momento fuera perfecto para ella. Como es muy sensible y le gustan las cosas simples, la ayudé con las flores que le gustan, el lugar, que fue donde João le pidió casamiento, y espero haberlo conseguido. También la ayudé con el vestido, porque ella me mandaba los dibujos para que eligiera, el pelito que me pidió que se lo arreglara con florcitas, detalles que me fue pidiendo y yo intenté cumplirle porque nada me importaba más que verla feliz”, le contó a CARAS la estelar figura y conductora, con la certeza de haberlo logrado.

Xuxa junto a su hija Sasha.





Sin reparar en la juventud de su primogénita –que caminó al altar a sus 22 años– Xuxa admite que para el amor no hay edad ni reglas que lo garanticen. “Hay una pregunta que toda madre se hace mientras su hija o hijo se está casando y es: ¿Será que va a ser feliz? ¿Lo será por mucho tiempo? ¿Será que este hombre va a ser la persona correcta para ella? Ciertas preguntas que pasan por la cabeza de los padres y por supuesto no fue distinto en mi caso. Aunque para mí no importa si va a durar toda la vida –que por supuesto quiero eso– sino que el tiempo que se queden juntos él consiga hacerla feliz y lo mismo ella con él. No hay una regla a seguir, mucha gente se pregunta si ella no era muy joven para dar ese paso y si lo hizo muy temprano, yo no sé. De lo que estoy segura es que ellos se quieren mucho, se aman y solo deseo que el tiempo que sea, sean muy felices”, subrayó quien lejos de mostrarse sorprendida por la boda, fue cómplice en secreto del pedido de mano.

Así fue la boda de Sasha, la hija de Xuxa.





“Ya sabíamos que esto iba a pasar porque él es un chico muy religioso y la unión para ellos era algo normal. Era inevitable que terminara en casamiento. De hecho, ellos se habían ido para Angra, donde él iba a grabar un videoclip, y después volvió pidiéndome consejos con el anillo. No era una cosa que me tomó de sorpresa y Sasha estaba recontra contenta por haber encontrado a un compañero de vida. El momento de mayor emoción, sin duda, fue cuando la vi llorar probando el vestido y contenta y feliz bajando la escalera.”, revive.



Orgullosa de su nuevo yerno, adjudica la llegada del joven –al que Sasha define como “su mejor amigo”– a una fuerza divina. “Yo pedí mucho a Dios que le mandara a alguien que fuera una persona, que la quiera mucho, que tenga mucho amor para dar a ella. A este chico, que no sé si Dios realmente me escuchó de tanto pedirle, solamente le faltan las alas para ser un ángel. Porque canta, le gustan los animales, los niños, es un chico muy familiero pero lo mejor es que ama mucho a mi hija, está en su carita, en sus palabras, en su manera de tratarle”. A orillas del mar, mientras los novios se juraron amor eterno con sinceros votos de confianza y fidelidad, el clan más íntimo se reencontró en un ambiente de armonía y cariño mutuo.

Sasha, la hija de Xuxa, junto a su amor.



En ese marco, el actor Luciano Szafir (52), quien además es padre de David (7) y Mikael (5), demostró el lazo incondicional que lo une a su ex pareja y mamá de su hija. “Yo siempre hablo con Luciano y compartimos un grupo familiar donde nos mandamos cosas el uno al otro, siempre estamos comunicados por las cosas importantes, hablamos de Sasha, de los niños de él, del trabajo, nuestro vinculo es de mucho cariño y de mucho respeto. La nuestra es una relación perfecta, y cuando veo unos padres separados que no tienen una relación como yo tengo con él lo siento mucho”, aclaró Xuxa que desde hace casi una década tuvo su revancha en el amor con el cantante Junno Andrade (57), quien deleitó con un número musical en la ceremonia.





“Mi vida antes de Junno era como la de una película a la que le faltaba algo, ahora mi vida tiene un color distinto. Es como una película que no tenía música y ahora la tiene. Él me ha dado cosas que yo no viví en mi vida entera, tal vez sea porque yo siempre puse el trabajo en primer lugar y hoy él me pone en primer lugar a mí. Quiere saber todo el tiempo cómo estoy y qué hacer para que yo esté bien, las mínimas cosas, las más pequeñas. Siempre me vio como una mujer y no como una profesional. Su mujer, su amante, su novia, es una cosa que nunca había vivido jamás y yo tengo certeza que mi película está hecha. Para finalizar, necesito solamente ser abuela. Y no digo ya, ahora, pero dentro de un ratito quizá, para que mi película se complete”.



En pleno edén asiático, mientras su mamá atesora cada imagen del inolvidable acontecimiento, Sasha goza de su anhelada luna de miel en las Islas Maldivas, un paraíso natural que termina de sellar la decisión más importante de su vida.