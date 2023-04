La actriz Juana Viale se encuentra en Madrid, España, en plenos ensayos de la obra de teatro “Tráfico”, del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco.

Juana Viale había dado algunos detalles de este proyecto en marzo, pero, dado que aún no estaba todo dicho, se limitó con la información. Ahora es un hecho y la imagen de la actriz se encuentra por las calles madrileñas.

Ya está todo listo para el debut de Juana Viale en los teatros de Madrid: “Tráfico”

El estreno de “Tráfico” será el lunes 22 de mayo y estará en funciones por dos semanas, de miércoles a domingo, según cartelera del Teatro EDP Gran Vía donde tendrá lugar la obra.

Juanita compartirá elenco con el pianista y compositor Rodrigo G Pahlen y el actor Franco Ríos. La actriz estará en escena bajo la dirección de Cristián Morales, director argentino.

Las entradas para ver a Juana Viale protagonizar “Tráfico”, tienen un valor de 25 euros. Su director, Sergio Blanco, compartió una imágen del book de fotos promocional de la obra de teatro y le agregó: “Jugando con Juana”.

Juana Viale corta la esperanza de un pronto regreso a la TV.

En el estreno de "Ringo", producido por Nacho Viale, la actriz se refirió al tema sobre la posibilidad de volver a la pantalla chica en el país.

Juana Viale y Mirtha Legrand.

“No sé nada. Me imagino que está en tentativas y lo mismo de siempre. Estoy esperando la propuesta que me cierre y me siente bien", comentó Juana Viale, y remarcó que toda la parte de las negociaciones la aburren, así que solo espera a que suceda cuando tenga que ser. «Yo espero a que me digan “está bien, no está bien, se hace o no se hace”», cerró la actriz.

