Yanina Latorre arremetió contra Camila Homs tras haberla ninguneado en vivo: “Pedazo de burra”

Yanina Latorre nunca se queda callada, y menos cuando se trata de salir a defender su nombre, algo que pasa constantemente ya que su trabajo como panelista la suele meter en problemas con distintas celebridades. Recientemente, Latorre acusó a Camila Homs de haberse creado cuentas falsas de Twitter en las que insultaba a su ex, Rodrigo De Paul, y cuando fue consultada sobre esto, Homs se rio y la menospreció.

“Me causa gracia la verdad. La verdad no tengo tiempo para tener cuentas truchas. Sería la número uno, pero no tengo tiempo para eso”, aseguró durante una nota para Mañanísima, en el marco del desfile de “La Jaula De La Moda”.

Yanina Latorre, enojadísima con Camila Homs.

Tras estas declaraciones, Yanina no dudó en salir al cruce y responderle a Camila. A través de su Twitter, la panelista se mostró muy ofendida. “Varios puntos: no te rías tanto que después mandás mensajes sacada (LOS TENGO)”, la amenazó.

Latorre continuó enumerando su respuesta y se refirió al vocabulario de la joven. “Se dice TUVIERA, la pedazo de burra dice tendría. Si vas a bardear mínimo conjugá bien”, la corrigió. Por último, aprovechó su descargo para opinar sobre su ex, Charly Benvenuto y su misterioso pasado. “Parece que el novio estaba más flojo de papeles que el padre. ¿Y se ríe? Jajaja”, concluyó furiosa.

Caption

Camila Homs reveló cómo se tomó el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Durante el desfile de La Jaula De Moda, que tuvo lugar en Mar Del Plata, Camila Homs dio una nota para el ciclo que conduce Carmen Barbieri en América, y habló sobre su reacción al affaire entre el padre de sus hijos y la cantante, Tini Stoessel.

“Cuando Estefi tiró esa primicia, ¿qué fue lo primero que te pasó? ¿Le creíste?”, le preguntaron, haciendo referencia a la noticia que confirmó Estefi Berardi en relación a la nueva pareja entre De Paul y la cantante.

“Fue medio shockeante. Después hice lo que tuve que hacer puertas para adentro”, respondió con sinceridad Homs, que no tuvo problema en confesar que no se lo esperaba.

H.O