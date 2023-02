Yanina Latorre llegó este fin de semana a Corrientes y desfiló en el corsódromo Nolo Alias de la Capital Nacional del Carnaval. La famosa, junto a su colega Lourdes Sánchez, hizo parte de la comparsa Ara Berá de esta fiesta popular.

La famosa panelista de LAM disfrutó de la fiesta el rey Momo que se llevó a cabo el pasado sábado 18 de febrero. Yanina Latorre disfrutó del público que la ovacionó en su pasada épica.

Yanina Latorre fue la reina del Carnaval de Corrientes.

Yanina fue tratada como toda una figura nacional, muy querida por millones de argentinos. La famosa panelista llegó con escoltas que hacían el trabajo de edecanes mientras camina rumbo a la comparsa.

"La Capital Nacional del Carnaval recibe nuevamente a la figura nacional que disfrutará de la fiesta de Momo", dicen las redes sociales oficiales del carnaval, en referencia a Yanina.

"¡Gracias, Yanina Latorre, por visitarnos y disfrutar de nuestro carnaval". Yanina estuvo en la comparsa Ara Berá acompañada por la Embajadora Nacional del Carnaval en el 2018, Maria Victoria Argüelles Dijou.

Nuevo round en la pelea de Yanina Latorre y Estefanía Berardi

Ya es sabido que Yanina y Estefanía tienen fuertes diferencias, tanto en opiniones como en formas de trabajo. Luego del escándalo de Estefanía Berardi con Fede Bal, donde quedó en el medio Yanina Latorre por tener información sobre los chats circularon en "Intrusos", las famosas panelistas no se dan tregua.

Nuevo round en la pelea de Yanina Latorre y Estefanía Berardi.

Estefanía fue consulta en Instagram sobre Yanina Latorre y su accionar durante la cuarentena, donde llevaba gente a su casa aún habiendo restricciones. Tras responder de manera picante, Yanina fue al hueso.

"Lo que opina todo el país. Criticaba al presidente, pero ella hacía lo mismo. Lo peor es que lo cuenta como si fuese gracioso", escribió Estefanía.

"(Risas) El día que sirvas para algo hablamos. Ni siquieras sos funcional al programa. Y sabes que tengo algo, no soy zo**… Siempre cuento la verdad, aunque no me favorezca y no seas hipócrita. ¿Quién no se mandó un moco en cuarentena? Y la atrevida me compara con el presidente", le respondió Yanina Latorre a Estefanía Berardi.

S.A.