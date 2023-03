Yanina Latorre liquidó a Dady Brieva por su nuevo programa en C5N: "Defendiendo corruptos"

Para nadie es sorpresa que Yanina Latorre tiene comentarios picantes y más si se meten con alguien que ella aprecia-

Tiempo atrás, la angelita mantuvo un cruce con el humorista Dady Brieva, cuando la periodista lo escrachó por una propiedad en Puerto Madero valorizada en tres millones de dólares.

Pero este domingo, en el que el ex Midachi regresó a la televisión, la panelista fue lapidaria. El humorista debutó con su programa PPT (Peronismo Para Todos), las mismas siglas del programa que conduce el periodista Jorge Lanata PPT (Periodismo Para Todos), pir lo que Dady Brieva explica que Lanata tomó las siglas "prestadas" (Pensado Para Televisión), propiedad del empresario Diego Gvirts. Además, manifestó que tendrá una tribuna militante dentro del programa.

Yanina Latorre explotó en Twitter contra Dady Brieva



Al escuchar estas declaraciones, Yanina Latorre reaccionó en Twitter acerca de la explicación que estaba dando Dady Brieva sobre el nombre de su programa: “¿Qué es esto? El for.. de Dady Brieva defendiendo a chorros y corruptos" se preguntó y se respondió a sí misma. En pocos minutos sus seguidores apoyaban su comentario y compartían sus estados.

Dady Brieva y su regreso a la televisión

El debut de Dady brieva en Peronismo Para Todos

El actor y humorista, Dady Brieva, debutó el domingo 5 de marzo a las 21:00 horas en su programa Peronismo Para Todos (PPT) , en un nuevo ciclo que pasará por C5N, arrancando con buen rating y venciendo a sus competidores de las señales de noticias y quedando por momentos detrás de Gran Hermano.

En un momento C5N quedó con los mismos puntos que la película de El Trece, ubicándose segunda la señal entre los canales de aire también.

El ex Midachi reflexionó días antes del programa: "Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción. Es como en La Metamorfosis, de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminas creyendo que sos un animal. Entonces ya no ladras, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza".

"Un grupo de comando, de inadaptados, de trinchera, de francotiradores", describió a su programa. Además expresó qué lo motivo a volver a los casi 66 años es "empezar a desanudar esos gritos que eran ¡Viva Perón!".

También habló sobre porque él decide mostrar su postura política públicamente. "Vos vas a un shopping, a un balneario, a un country, y siempre aparece alguno que te dice 'yo soy peronista', como con vergüenza. ¡Yo soy peronista, porque con Perón vivimos los momentos más felices de nuestras vidas!", finalizó el conductor.