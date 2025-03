La batalla legal de Wanda Nara y Mauro Icardi acumuló deudas millonarias y gastos que sorprendieron a todos sus seguidores. Yanina Latorre fue una de las periodistas que siguió el minuto a minuto, desde que comenzó su separación, e informó todo en sus historias de Instagram. En las últimas horas, se sumaron dos denuncias contra la modelo que terminó en un total de multas inimaginable. La panelista reveló la cifra, en sus redes sociales, y explicó de qué se trataban.

Yanina Latorre informa: ¿Cuál es la cifra de la millonaria multa que tiene Wanda Nara?

Wanda Nara y Mauro Icardi se encuentran en un fuerte enfrentamiento desde hace varios meses. Su separación no solo abrió la pelea por los bienes y propiedades, sino que también la tenencia de sus hijas generó diversas acusaciones y denuncias interminables. Durante las últimas semanas, la modelo fue punto de críticas cuando salieron videos de su hija mayor manejando un vehículo. Ante esto, el deportista fue a la Justicia para conseguir que le restituyan a Francesca e Isabela.

Según lo que contó Yanina Latorre, en sus historias de Instagram, Icardi denunció a Wanda penalmente por desobediencia e impedimento del contacto. Hace más de un mes que la conductora de Bake Off debía entregar a sus hijas; sin embargo, ya expresó públicamente que no lo haría y que las propias niñas no querrían ir con su padre. Ante esto, él solicitó el uso de fuerza pública y, debido al polémico video de Francesca manejando, pidió la tenencia completa.

Sin embargo, Wanda Nara viene cargando con varios pedidos, desde hace un tiempo. Varias de las denuncias comenzaron a acumularse, y la conductora decidió no pagarlo. Yanina Latorre consiguió el número exacto de la cifra, y sorprendió a todos los seguidores. Según informó, la modelo tiene 240 millones de pesos de multas sin pagar hasta el momento. "Tiene su propia justicia. Qué vergüenza", expresó indignada la panelista de LAM.

En diversas ocasiones, Wanda Nara se pronunció en sus redes sociales, acusando de que las denuncias no eran fuertes y que debía proteger a sus hijas, Francesca e Isabella. Por su parte, Mauro Icardi no se rinde y continúa yendo a la Justicia para conseguir algún revés a su favor. Yanina Latorre mantendrá atentos a todos los que siguen "la novela turca", ya que puede conseguir la información de fuentes cercanas a los protagonistas; mientras estrena su nuevo programa "Sálvese quien pueda".

A.E