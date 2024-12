Yanina Latorre mostró el video en donde se confirma que Wanda Nara le fue infiel a Mauro Icardi con Keita Baldé

Yanina Latorre se involucra cada vez en la polémica separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi. El Wandagate parece todavía no tener final y mediante pasan los días el conflcito se va agrandando. Luego de diversas denuncias, desalojos y peleas mediáticas que pasaron al ámbito legal, ahora aparentemente se habría filtrado un video en donde la rubia le estaría siendo infiel al jugador del Galatasaray.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Los detalles del polémico video de Wanda Nara siendo infiel

Recientemente, la panelista de LAM reveló que tiene en su poder un polémico video en donde se puede ver a la modelo engañando al rosarino, quien en ese momento era su marido. Todo parece apuntar a que la mediática en su momento tuvo un encuentro secreto con el futbolista senegalés Keita Baldé.

Wanda Nara y Keita Baldé

La información reciente, si se confirma, revelaría un giro inesperado: Wanda pasaría de ser la engañada a la que engaña, y su relación con el jugador sería más antigua de lo que se pensaba, posiblemente anterior a la relación de Icardi con la actriz y cantante La China Suárez.

La exesposa de Keita hizo declaraciones impactantes, confirmando que su expareja tuvo una relación prolongada con la conductora, lo que llevó a que ella decidiera dejarlo.

Los detalles de la prueba de la aparente infidelidad la dio la compañera de vida de Diego Latorre durante la transmisión del programa de streaming Bondi Live. "Tengo el video de Wanda con el senegalés", comentó la comunicadora luego, sin flitro,comentó : "No en pij*, como se está diciendo, pero tengo todo".

Además, ella agregó que el vínculo entre ambos fue prolongado y, mientras se los mostraba a su compañero de piso,dijo: "Te lo voy a mostrar, pero no digas nada, porque juré no mostrarlo todavía". Mientras estaban observando la filmación, los panelistas aseguraron que se veía mucha intimidad entre ambos protagonistas: "¡Mucha, mirá, están felices! Se tira en la cama después. No es que están en un shopping, están solos".

Mauro Icardi, Wanda Nara y Keita Baldé

Aunque este revelador video todavía no se filtró y solo se conoce la información que Yanina Latorre contó en vivo, sin duda es una prueba que cambiaría rotundamente el relato del tan comentado Wandagate. Si en la filmación se ve efectivamente a Wanda Nara engañando a Mauro Icardi con el deportista Keita Baldé, la historia de la controvertida separación daría un notorio giro ubicando a la rubia como la mala del cuento.

A.D