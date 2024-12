En medio de la escandalosa separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, un nuevo capitulo se suma al drama que los rodea. Según las recientes declaraciones de Simona Guatieri, exesposa del futbolista Keita Baldé, la infidelidad que el ex de la conductora de Bake Off Famosos acusó públicamente tendría pruebas contundentes.

Guateri reveló en una entrevista con “Mitre Live” que el delantero del Galatasaray le aseguró que existían imágenes de cámaras de seguridad que confirmarían un encuentro entre Wanda y su entonces esposo. “Me casé en mayo de 2022, sentí que estaba viviendo un sueño, pero ese fue el día del fin. Dos meses después de esta fecha, el esposo de la señora me contactó y me dijo que había habido una reunión en su casa entre mi esposo y su esposa”, relató.

Las pruebas y confesiones de infidelidad de Wanda Nara a Mauto Icardi con Keita Baldé

Simona fue más allá y aseguró que hay evidencias de los encuentros. “Hay evidencia tomada de la cámara interna de la casa”, afirmó, refiriéndose a las grabaciones que demostrarían la infidelidad. Además, mencionó que Wanda reaccionó enviándole fotos y chats comprometedores tras enterarse de que ella y Keita intentaban desmentir los rumores en Argentina.

Simona Guateri y Keita Baldé

“Cuando te llamé con mi marido para desmentir todo lo que salía en Argentina, media hora después, la señora me dijo que había acompañado a mi marido durante días en Dubai y me envío chats y fotos juntos”, confesó.

Indignada, Simona lanzó fuertes criticas contra Wanda Nara, no solo por la supuesta infidelidad, sino por la actitud que tomó frente a la situación. “Creo que lo hizo porque no le gustaron las palabras que dijimos, que no tenemos nada en común con esa gente que vive del chisme. ¡Quizás se sintió juzgada! Una mujer que se acuesta con mi marido y luego me manda fotos, ¡no sé cómo llamarla! No les cuento más detalles porque son horrorosos”, expresó sin filtros.

Simona Guateri

Aunque prefirió no revelar más detalles, Simona Guateri dejó claro que las pruebas son contundentes y que los episodios que vivió fueron “horrorosos”. Este escándalo continúa sumando tensión al mediático conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, manteniendo al público pendiente de cada nueva declaración.

N.L