L-Gante se cruzó con un notero por las preguntas sobre Mauro Icardi: "Sos un maleducado"

Wanda Nara y L-Gante intentaron pasar desapercibidos a su regreso de Chile, pero la situación rápidamente se tornó tensa cuando Rafa Juli, notero de “Intrusos”, los interceptó en aeroparque para una breve entrevista que terminó en un incómodo cruce con el cantante.

Al encontrarlos en el hall del aeropuerto, Rafa Juli no perdió la oportunidad de consultar a la pareja sobre su paso por el país vecino. Con su estilo despreocupado, L-Gante respondió: “Todo bien, todo en orden”, mientras Wanda intentaba evitar las cámaras.

Sin embargo, las preguntas más incisivas llegaron cuando el notero apuntó a Wanda Nara, buscando declaraciones sobre los polémicos dichos de Mauro Icardi. Días atrás, el futbolista había asegurado que Wanda le había sido infiel con Keita Baldé, un tema que acaparó los titulares de espectáculos. Sin inmutarse, la empresaria cortó cualquier especulación con un escueto: “No tengo nada para decir”.

Al no obtener más declaraciones de ella, Juli dirigió su atención hacia L-Gante, preguntándole por su opinión sobre Icardi y su vínculo con Wanda. Fue entonces cuando el cantante, visiblemente molesto, decidió responder de manera inesperada. “Si fueses un insecto, ¿cuál serías?”, lanzó Elián Valenzuela, nombre real del músico, con un tono que generó incomodidad en el periodista.

El cruce entre L-Gante y el notero

Lejos de dejar pasar el comentario, Rafa Juli respondió con firmeza: “¿Y vos cuál serías? Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y vos me estás ofendiendo a mí. Me parece que no es muy ‘elegante’ lo tuyo. A pesar de que tenés ese nombre”. Aunque la respuesta buscaba poner un límite, L-Gante redobló la apuesta con una sonrisa irónica, justificando su actitud: “Es un juego de preguntas y respuestas”.

El cruce terminó cuando el cronista, notablemente molesto, lo interrumpió: “No, no es un juego de preguntas. Es una mala educación de tu parte. Me da la impresión de que sos un maleducado, Elián”, le dijo y finalizó la nota.

El incómodo episodio rápidamente se viralizó en redes sociales, donde los usuarios se dividieron entre quienes criticaron la actitud de L-Gante y quienes defendieron su derecho a responder como quisiera.

Por su parte, Rafa Juli no tardó en referirse al tema durante el programa “Intrusos”, dejando en claro su postura: “No voy a permitir que me falten el respeto. Uno está haciendo su trabajo, y si no quieren responder, simplemente pueden decirlo”.

