Yanina Latorre reveló que fue perseguida en la vía pública y realizó la denuncia: "Me dio miedo"

Yanina Latorre es una de las personalidades más resonantes del país. Es que la panelista de LAM se destaca por obtener información de diversos temas, de primera mano. Además, su forma de relatar los hechos la distingue por su perspicacia y hablar sin filtros. Por ello, su reciente relato sobre situaciones que le generaron miedo, ganó gran repercusión.

Yanina Latorre contó que fue perseguida

Invitada al popular ciclo de streaming de Martín Cirio, Yanina Latorre habló de diversos temas tanto del mundo de la farándula como de su vida personal. Y por primera vez, reveló que atravesó momentos de miedo al detectar que mientras se trasladaba en su auto detectó que era perseguida por otro vehículo, y esto se repitió en dos ocasiones.

“Me siguieron dos veces, como hace dos semanas. La primera vez, fue un BMW con vidrios polarizados de muy alta gama. Cuando salgo de LAM, iba por Juan B. Justo y veo un tipo que me baja la ventanilla, yo pensé que lo hacía para levantarme”, indicó la panelista, con un tono humorístico, como suele hacer.

Sin embargo, en un noto más serio detalló que ocurrió cuando se trasladaba por Panamericana, cuando vio al BMW se le pegó a su auto y ella decidió dejarlo pasar, no obstante el otro conductor bajó la velocidad y se puso a su lado. “Cuando pasaba por el medio, vi a Diego y me pegué detrás de su auto. Él encendió las balizas para detenerse. Dejé que el BMW pasara, lo crucé por detrás y tomé la bajada justo después de Diego”, indicó sobre el encuentro con su esposo, que le brindó seguridad.

“Nunca me di cuenta de que me estaban siguiendo, era un auto que no era de alta gama, era blanco y chiquitito, lo vi en la Panamericana, a las 11 de la noche, que es la hora que vuelvo del canal, somos pocos los autos que vamos para ese lado”, indicó. Pero no fue la única vez, sino que días más tarde la situación se repitió pero en esta ocasión el segundo vehículo llegó hasta las inmediaciones de su hogar.

“Se fue, dio una vuelta, volvió y empezó de nuevo, yo me quedé en la guardia, los de seguridad salieron con sus escopetas, lo amenazaron, llamaron a la policía y el tipo se dio a la fuga”, reveló sobre esa ocasión. Esta última ocasión la llevó a realizar la denuncia judicial, ya que en este caso tiene las pruebas de las cámaras de seguridad. "Ese fue feo, me dio miedo, porque pensé que iba a matar a un guardia... para mí ese sí fue más de la política”, indicó.

Por el momento, la panelista no brindó detalles sobre el avance de la investigación. Como bien se sabe, además de brindar información sobre la farándula, también lo hace en el caso de información sobre políticos y este es para ello el motivo por lo que sucedieron estas situaciones, para darle miedo.