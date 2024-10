Yanina Latorre es una de las periodistas más informadas sobre la pelea entre Elba Marcovecchio y las hijas de Jorge Lanata. Unos días atrás, denunció que la amenazaron por hablar de los problemas que rodean a la familia del periodista. Sin embargo, en esta ocasión, decidió revivir una vieja disputa familiar y contó una situación que tuvo con su hermana Maite Arruza, la menor de ellas.

Yanina Latorre reveló el motivo por el que estuvo peleada por años con su hermana

La interna familiar de Jorge Lanata crece cada día. En LAM (Amércia), hicieron un recorrido sobre la batalla judicial entre las mujeres del periodista y también expusieron el punto de la herencia. Lola y Bárbara demandaron a Elba Marcovecchio, con el fin de quitarle la potestad de cuidadora del conductor. Ángel de Brito leyó algunas parte de la contrademanda y mostró las capturas de chats que acreditan cómo era el funcionamiento familiar.

En ese contexto de batalla judicial presuntamente por división y preservación de bienes, Yanina Latorre contó una parte desconocida de su historia personal. Al parecer, en un momento de su vida, tuvo una fuerte pelea con Maite, su hermana menor. "Yo tengo un tema con la herencia. En mi caso, no agarré nada de mi papá y mi hermana tampoco. Ella se enojó, estuve mucho tiempo peleada con ella", expresó al aire. Esto despertó el interés de sus compañeros.

Según explicó, el punto de quiebre de esa relación había sido una discusión económica de la herencia. "La guita no es de ninguna de las dos. Cuando mi mamá no esté más, ahí veremos. Yo me maté con mi hermana, la obligué a firmar y le cedimos todo a Dora", detalló. Finalmente, la penalista confirmó que, con el tiempo, pudieron recomponer la relación. En estos días, ya está todo bien entre ellas, pero quedó a la vista de todos qué fue lo que las distanció.

Yanina Latorre, de esta manera, reflexionó sobre la importancia que se le da al dinero en un momento tan crítico, y para eso usó el ejemplo de lo que vivió con su propia familia. Respecto al caso de las mujeres de Jorge Lanata, en LAM explicaron que ahora resta la decisión de la Justicia, quien deberá decidir si Elba Marcovecchio continuará bajo el cargo de cuidadora del periodista, o si le otorgará esta facultad a sus hijas. Cabe destacar que al momento de casarse, el conductor firmó un documento donde le otorga a su esposa el poder absoluto del manejo de bienes y decisiones con respecto a su salud.

A.E