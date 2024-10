Yanina Latorre es una de las panelistas de espectáculos más polémicas de la escena argentina. La angelita de la mañana nunca acalla sus opiniones y siempre suelta tajantes valoraciones en relación diversos temas de farándula argentina. En esta oportunidad, a través de su programa "El Observador", la mujer del exfutbolista apuntó contra Lali Espósito e hizo una controvertida comparación con Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Lali Espósito

Qué dijo Yanina Latorre contra Lali Espósito

Tras el éxito que significó “Fanático” en la escena local, Lali Espósito se posicionó como una idola popular ya que su última canción dedicada al presidente Javier Milei se convirtió en un himno para muchos argentinos y argentinas. Como en reiteradas veces, Yanina Latorre apuntó contra la cantante por tomar partida dentro de la escena política.

Sin embargo, en su programa "El Observador", la panelista de espectáculos comenzó opinando sobre Pedro Rosemblat para luego caerle fuerte a la artista. Lo que más controversia causo fue que la comparó con Tini Stoessel y Emilia Mernes para bajarle el precio, lo que generó que los fanáticos estallen en las redes sociales.

Para comenzar a encarar el tema, Latorre comenzó opinando de la relación de la Pop Star argentina con el creador de Gelatina: “Me encanta, lástima que no coincido en lo que piensa, pero a mí Pedro Rosemblat me encanta. Me parece es un tipo muy locuaz que tiene futuro y que es muy inteligente”.

Sin embargo, los elogios no perduraron en el tiempo porque, de inmediato, Yanina Latorre aprovechó la oportunidad para apuntar contra Lali Espósito: “El tema es que, para mi modo de pensar le politizó mucho la cabeza y la carrera a Lali”. Un hecho que causó revuelo en las redes sociales ya que la panelista cuestiona la capacidad de razonamiento e independencia intelectual de la artista argentina.

No obstante, Yanina Latorre siguió despotricando sus tajantes opiniones y llego al momento de las comparaciones “Vos mirá a Emilia Mernes dónde está, el otro día lo hablábamos con Pía fuera de aire, Tini cantando con Coldplay, o sea otro nivel. Y Lali quedó peleando con Milei”. Para apaciguar las aguas, agregó un elogio hacia la ex Cris Morena ““¿Entendés? Como que… Y tiene proyección Lali. Tiene una voz de la pu… que la parió, tiene un talento tremendo”.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito

A pesar de esto, la angelita de la mañana siguió con las comparaciones “Viste que Emi Mernes y todos tienen como una proyección mucho más como internacional. Y lo que hizo este último tiempo a mí me llamó la atención y mirá que la conozco” y culminó tirándole flores a Tini Stoessel y la novia de Duki: “Me llamó la atención lo de Coldplay, lo que está llegando Tini es tremendo. Es impresionante el talento de esa chica con los que con los grandes, cantando en la calle de New York”.

Yanina Latorre sigue envolviéndose en polémicas al opinar de manera tajante contra artistas muy queridas de la industria nacional. Así, mientras elogio a algunas artistas más abocadas sólo a la creación de música, la panelista apuntó contra Lali Espósito por enfocar su música en una expresión de ideales “políticos”.

N.L