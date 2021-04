Yanina Latorre y Fede Bal: ¿romance clandestino?

Yanina Latorre y Federico Bal siempre tuvieron buena relación, pero en las últimas dieron a entender que son mucho más que amigos.

“Fede Bal me ama. Fede Bal y yo estamos calientes”, afirmó Latorre hoy en Los ángeles de la mañana, y aclaró que el único motivo por el cual no tuvieron intimidad fue su "cordura". "Perdón, perdón a todos. Pero si yo le doy un poco más...”, señaló entre risas.

"Yo no soy fiel porque soy buena. Soy fiel porque soy cómoda. Alguna que otra vez hubo un chat, pero que no fueron conversaciones hot porque eso me la baja. Siempre te tira alguna de 'somos como un imposible', y a mi eso me da más calentura”, aseguró la polémica panelista.

En retiradas oportunidades, Yanina Latorre y Fede Bal demostraron su cariño en público. A finales de 2019 el actor estuvo de visita en Los ángeles de la mañana, después de haberle dado un beso a Lourdes Sánchez en una coreo del Bailando, y terminó chapando con la esposa de Diego Latorre.

Andrea Taboada tildó de "mala persona" a Yanina Latorre

Yanina Latorre se vió en el ojo tras su enfrentamiento con Beto Casella. Ahora se sumó Andrea Taboada, quien aseguró que la esposa de Diego Latorre es "mala persona".

Todo comenzó cuando Ángel de Brito, conductor del programa, mostró una foto en el auto de Yanina tomada por Andrea y la habían denominado como "marginal".

“Estábamos juntas en ese momento… En ese momento, éramos amigas. Eso fue con el consenso de ellas, obvio”, recordó Taboada.

“Claro, porque cuando conviene divierte, cuando no conviene, no divierte”, retrucó Latorre. Al escuchar eso Taboada disparó filosa: “No, porque en ese momento éramos amigas. Y ahora no. Y no sos tan importante, ¿Sabés? Eso es lo que pasa, no sos tan importante”, remarcó.

“¿Por qué genera todo ese odio en Bendita?”, preguntó Angel de Brito. Y la morocha, con mucha seguridad, dijo: “Porque es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”. Esto dejó sin palabras a Yanina, quien sólo la miró, pero no dijo nada y se la pudo ver con los ojos lagrimoso.

“¿Por qué?”, consultó el periodista. “Por todas las cosas que me han pasado a mi, por ejemplo, que no las voy a exponer en LAM. Hay cuestiones que son privadas, que no pertenecen al programa. Por eso, yo respeto”, cerró la panelista.