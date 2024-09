Yuyito González, la reconocida vedette y actriz argentina, de la noche a la mañana se convirtió en la flamante “primera dama” de la Nación Argentina. Tras confirmar su relación amorosa con el presidente Javier Milei, cada paso que dan juntos es ampliamente comentado en las redes sociales y se convierten en portada de todos los medios de comunicación.

Yuyito González y Javier Milei

En la previa de la fiesta de su programa, Amalia González tuvo un cara a cara con Yanina Latorre en la emisión del programa más reconocido de espectáculos; “LAM”. Durante su comunicación, la exmodelo tuvo un picante cruce con la periodista y, a la vez, brindó contundentes declaraciones sobre Susana Giménez por visitar al Presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Yuyito González contra Susana Giménez por visitar a Javier Milei en la Casa Rosada

El domingo 29 de septiembre, Susana Giménez tendrá su segundo programa con entrevistas de lujo. La diva de las noches de Telefe contará con la presencia de la actriz española Úrsula Corberó y el cantante mexicano Cristián Castro, además de mostrar la charla exclusiva con Javier Milei en la Casa Rosada.

El pasado jueves 26 de septiembre, el Presidente de todos los argentinos recibió a la diva, Susana Giménez, en la Casa Rosada para realizar una entrevista televisiva. De este último hecho, Amalia González dio su opinión en una comunicación con LAM.

Susana Giménez y Javier Milei

En su gran curriculum de profesiones, la vedette agrega el rol de ser la flamante “primera dama” a raíz de su excéntrico romance con el presidente Javier Milei. Mientras se encontraba en la previa de la fiesta de su programa, Yuyito tuvo un cara a cara con Yanina Latorre, en donde se sinceró sobre la visita de Susana Giménez al Presidente de la Nación en la Casa Rosada.

En su programa “Empezar el día”, la vedette había brindado una declaración en relación a la visita de Su al actual mandatario: "¿Les cuento algo? Ayer se grabó la entrevista de la Su con Javier, el presidente. Yo sé todo porque Javi me contó. No voy a decir nada, pero la tienen que ver el domingo, fue interesante". Además, agregó un detalle exclusivo "Mi vida (Javier Milei) la invitó a conocer el balcón. Ella estaba un poco tímida, porque es un lugar muy imponente. No sé, yo nunca fui”.

Entonces, Yanina Latorre, la reconocida periodista de espectáculos, no dejó pasar este momento y le consultó sobre sus dichos: “Hoy en tu monólogo matutino dijiste que Susana ayer estaba medio tímida”. Entonces, Yuyito respondió: “Lo del balcón dije. Me habían comentado que el balcón de la (Casa) Rosada hace ruidito, debe ser algo muy importante".

Asimismo, la vedette también aclaró cuando conocerá la Casa Rosada: “Yo voy a ir a la (Casa) Rosada el 22 de octubre cuando es el cumpleaños de Javier”. Ante la consulta de Yanina Latorre sobre si le dio celos que haya ido Susana Giménez antes que ella, la conductora respondió “No, por favor. Yo fui de la idea que tenía que ir a (Casa) Rosada”.

De esta manera, la vedette tuvo una comunicación con LAM en donde brindo declaraciones contundentes. Entre ellas, Yuyito González detalló que no esta celosa de Susana Giménez y que próximamente conocerá la Casa Rosada por el cumpleaños de Javier Milei.

