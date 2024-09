De Guillermo Coppola a Javier Milei, todos los amores de Yuyito González

Amalia "Yuyito" González es noticia hace varias semanas por su noviazgo con el actual presidente, Javier Milei. La periodista confirmó el romance en su programa de televisión, "Empezar el día", en Ciudad Magazine con una contundente declaración, "Estamos de novios".

Su primer encuentro fue en el año 2023 cuando Milei fue entrevistado por Yuyito para su programa en plena campaña electoral. En ese entonces, se notó una química entre los dos muy particular, pero en ese momento el líder libertario estaba de novio con Fátima Flórez. Aunque, igualmente, la exvedette y Javier se coquetearon y se dijeron elogios en vivo.

La conductora volvió a estar en boca de todos al convertirse en la primera dama y esto ocasionó que se recuerden los romances que tuvo la periodista a lo largo de su vida. Muchos de esos noviazgos fueron con figuras públicas, ya sean actores, personalidades de la política y el deporte. Pero, luego de una extensa carrera en la televisión y el teatro, Yuyito decidió enfocarse en ella y su familia, y se alejó de los medios por un largo tiempo hasta que volvió a la televisión como periodista y ahora como la pareja del presidente de la nación.

Todos los amores de Yuyito González a lo largo de su vida

Su fama comenzó a a principios de los '80 y fue en ese entonces que Yuyito tuvo su primer romance público y mediático con Adrián Facha Martel, uno de los galanes de esa época. El actor era el protagonista de muchas de las películas de Jorge Porcel y Alberto Olmedo, y la exvedette vivió un apasionado romance que se llevó varias tapas de revistas en esos años.

Si seguimos con el orden cronológico, nos toca hablar de Guillermo Coppola. Esta relación fue la más mediática de la periodista. El representante de Diego Maradona y Yuyito se conocieron en el año 1983 y su relación duró cinco años y, a pesar de que separaron hace mucho tiempo, fue un vínculo muy significativo para los dos.

Fruto del amor con Guillermo nació su primera hija, Bárbara Coppola, que maneja un bajo perfil a comparación de sus papás. La relación del empresario y la exvedette terminó en buenos términos y siempre que les preguntan en entrevistas, los dos se recuerdan con mucho cariño.

Tras su separación con Coppola, Yuyito comenzó otra relación estable con su entrenador personal, César Di Aloy, con quien tuvo a sus otros dos hijos mellizos, Stefano y Brenda. Esta relación duró hasta el año 2000 y, desde ese entonces, la periodista no había oficializado con otro hombre ya que confirmó su relación con Javier Milei este año.

El romance de Yuyito González que nunca confirmó

Entre sus relaciones con Guillermo Coppola y César Di Aloy, hubo un vínculo que impactó mediáticamente como su noviazgo con Milei, pero con la diferencia de que nunca nadie lo confirmó. El protagonista, junto a la exvedette, es el expresidente de la nación, Carlos Saúl Menem. Su supuesta relación se disparó después de una fotografía publicada por la revista Gente en 1987.

En la imagen se la puede ver a Yuyito, en ese entonces una de las vedettes más conocidas del país, sentada sobre las rodillas del entonces gobernador de La Rioja. Menem se encontraba en plena interna justicialista con Antonio Cafiero para las elecciones presidenciales que terminó ganando.

En el año 1991, la revista Playboy puso en su tapa una foto de Yuyito González en modo gardeliano, en homenaje por los cien años del nacimiento de Carlitos, de sombrero, chaqueta y el título que decía "Yuyito. La mujer que, según París Match, es la amiga del presidente".

En ese entonces, Amalia negó absolutamente todo. "Me utilizaron. Totalmente. Yo era famosísima y Menem me usó para promoción", declaró la periodista hace poco en el programa de América TV, "Noche Al Dente". "En ese momento estaba separada de Guillermo, no estaba en pareja y se estilaba mucho que en los eventos se mezclasen los artistas con los políticos", agregó Yuyito.

Cada vez que le consultan por esta supuesta relación con Menem, la exvedette lo niega rotundamente y asegura que no fue amante del expresidente y que no tuvo amantes en general. Actualmente, Yuyito González se encuentra de novia con Javier Milei y se muestra muy feliz con su relación.

