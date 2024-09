Brenda di Aloy es una de las confirmadas para el próximo Cantando 2024, siendo un nuevo proyecto al que se enfrenta y en el que tendrá una gran exposición televisiva, por primera vez, pese a que se convirtió en una gran figura en redes sociales. En este contexto, la influencer se presentó en Noche al Dente, y en diálogo con Fer Dente revel+o cómo se siente con este nuevo trabajo, y además dio detalles de cómo se enteró de la relación de su mamá, “Yuyito” González, con el presidente de la Nación, Javier Milei.

Brenda di Aloy y Yuyito González

El lunes pasado, la conductora fue una de las invitadas al ciclo Noche al Dente (América), lugar donde compartió la divertida anécdota sobre cómo se enteró de la relación de su mamá con el presidente Javier Milei. Si bien en un principio esta situación le causó mucha sorpresa, de a poco se volvió en un entretenido tema de conversación entre ellas.

Yuyito González y Javier Milei

Brenda di Aloy expresó que en un principio se sorprendió por el cambio de su madre, derivado en mantener un vinculo con el mandatario. “Yo estaba acostumbrada, muy tranqui y de repente primera dama, primera dama antes era callada, ahora dice de todo, cuenta de todo”, detalló la conductora con escepticismo sobre las nuevas formas de relacionarse con la prensa de Yuyito González.

Yuyito González

“Yo la escucho a mi mamá hablando por teléfono a las dos de la mañana. Al día siguiente le pregunto en el desayuno y se hizo la misteriosa. Un día se fue a una cena y clavó misterio hasta que un día me dice ‘me junté con Javier’”, recordó Brenda di Aloy sobre los primeros momentos en los que sospechó que su madre estaba manteniendo una relación amorosa.

Javier Milei y Yuyito González

En este contexto, la joven dijo a su madre que no era momento de tener esa relación “Ahí le dije ‘no ma, estás flasheando’, le dije que no se meta en esa. Desde ese momento ella me dijo que no me contaba más nada y me enteré de todo por los medios. La primera cita me enteré por la tele”.

A pesar de la primera sorpresa que le generó enterarse de todo esto, Brenda di Aloy bancó a su madre en esta situación. “Nosotros somos hijos que reciben los palos de las cosas que hacen los papás, pero estamos tan seguros de quienes son nuestras mamás que pueden decir lo que quieran y vamos a seguir amándolas”, confirmó sobre el amor que le tiene a su madre.

Brenda di Aloy

En la conversación de la conductora con Fer Dente estuvo también el hijo de Florencia Peña, Juan Otero, también será un participante del Cantando 2024; esto le dio una dinámica distinta al programa. Sobre todo con la anécdota de Brenda di Aloy dando su punto de vista de cómo ahora la familia se adapta a la nueva exposición de Yuyito González.

VDV