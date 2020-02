Laurita Fernández sorprendió con su talento oculto y Zaira Nara no lo pasó por alto

Laurita Fernández es una mujer de muchos talentos. La bailarina y actriz se destaca arriba de las tablas pero también como conductora y jurado, sin embargo hay una faceta de ella que pocos conocen: el dibujo.

"Mis quehaceres en una tarde de lluvia en MDQ ...Tenía ganas de dibujar algo que me transmita bienestar y se me vino a la cabeza un pez Koi. Después de terminarlo busqué su significado y entendí que las cosas no son porque sí. Pensar lindo, pero pensar lindo de verdad, atrae siempre más de eso", escirbió Laurita en sus redes junto a las imágenes del proceso que le llevó realizar una imagen de un pez koji.

Zaira Nara se sorprendió al ver las imágenes y comentó: “¿También dibujás?”, no pudiendo creer que Fernández también posee ese talento.