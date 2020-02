Laurita Fernández sorprendió al mostrar su talento oculto

Laurita Fernández es una mujer talentosa dentro y fuera del escenario. Lo cierto es que ahora demostró que tiene otra habilidad oculta: es una gran artista plástica.

A través de su cuenta de Instagram, Laurita contó: "Mis quehaceres en una tarde de lluvia en Mar del plata. Tenía ganas de dibujar algo que me transmitiera bienestar y se me vino a la cabeza un pez Koi. Después de terminarlo busqué su significado y entendí que las cosas no son porque sí. Pensar lindo, pero pensar lindo de verdad, atrae siempre más de eso".