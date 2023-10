Zaira Nara decidió hablar en medio de los rumores que sugieren una posible reconciliación con el polista Facundo Pieres, luego de que surgiera y se viralizara una imagen de ellos juntos en un restaurante, disfrutando de una conversación tranquila.

Zaira Nara y Facundo Pieres en un restaurante

En una entrevista con Intrusos, no se anduvieron con rodeos y le preguntaron: "¿Estás pasando un gran momento con Pieres?" A lo que ella respondió: "Estoy pasando un gran momento, hablo por mí. Estoy en un momento de mi vida de guardar los sentimientos y lo personal".

Cómo reaccionó Zaira Nara ante la pregunta acerca de su relación

Cuando el periodista le preguntó si está en compañía, ella contestó: "Vos decís si estoy en pareja... Sí, o comenzando o retomando algo. Estoy muy tranquila". "Hace un tiempo, tomé esta iniciativa de cuidar un poco mis declaraciones pero porque me interesa guardar las cosas en mi círculo íntimo", añadió la modelo. Además, hace muy poco tiempo se la vio observando el partido que jugó Facundo, desde una camioneta.

"Yo estoy en un momento de la vida en donde no voy buscando quién puede ser mi pareja. No siento que esté necesitando eso. Estoy concentrada en mis hijos y prefiero estar con ellos. No sé si hoy tengo tiempo para sumar a una persona más a este pequeño grupito que somos. Obviamente que estoy con ganas de divertirme y, si el amor golpea la puerta algún día, veré si la abro", había dicho anteriormente la modelo.

Zaira Nara se había peleado con su amiga de toda la vida, Paula Chaves por este polista. Facundo Pieres y Chaves salieron desde el 2008 hasta el 2010, y aunque la conductora y modelo ahora convive con Pedro Alfonso, cuando se hizo pública la noticia de que su amiga había decidido vincularse a Pieres, decidió alejarse y la amistad que tenían se acabó.

