En medio de su pelea con Zaira Nara, Paula Chaves reveló aspectos de su relación con 'El Sapo', su ex novio jugador de polo

Tras un largo período de amistad, hace más de un año que Paula Chaves y Zaira Nara cortaron todo tipo de relación y no parece haber perspectivas de reconciliación. A pesar de haber sido mejores amigas y casi hermanas en el pasado, en la actualidad ya no desean tener nada que las vincule.

Yanina Latorre, durante su participación como panelista en el programa LAM, develó que Zaira está sumamente molesta con Paula Chaves. Esto se debe a que siente que Paula la señaló como "alguien que le robó el novio a una amiga". Sobre esto, Latorre explicó: "Zaira lo terminó dejando a Pieres porque le incomoda que hablen mal de ella, que digan que es una robanovios".

Zaira Nara y Facundo Pieres

Por lo tanto, esta sería la razón por la cual Zaira Nara habría decidido poner fin a la relación. Sin embargo, también se mencionó que Paula Chaves habría estado de acuerdo con esta decisión de noviazgo, ya que Polito Pieres no tuvo un papel fundamental en su vida y no era una figura tan valiosa para ella. Expresamente, se refirió al deportista como “alguien pasajero y no tan importante”.

En este contexto, Yanina Latorre añadió un aspecto desconocido hasta ahora: "Nosotros nos confundimos, Facundo Pieres no fue un novio tan importante en la vida de Paula. El importante fue Sapo. Después vino Pieres. Sapo es otro polista".

Fue en ese momento que Ángel De Brito compartió que había tenido una conversación con la modelo para aclarar ese aspecto: "Le pregunté a Paula, ¿saliste con Sapo? Y ella me dice ‘sí, pero hace años luz’. Con el Sapo salió tres años", citó el conductor del ciclo.

Posteriormente, se proyectaron imágenes del jugador de polo solo y junto a Paula Chaves. Ángel de Brito comentó: "Ya lo encontramos a Sapo. Se llama Guillermo ‘Sapo’ Caset".

Paula Chaves junto a "Sapo"

Para concluir, relató los acontecimientos de algunos años atrás: "Parece que este Guillermo la deja a Paula y ella se pone muy mal, despechada, y se va con Pieres. Después lo deja a Pieres y vuelve con Sapo. El importante era Sapo, no Pieres".

SDM