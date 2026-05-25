Zaira Nara festejó el 25 de mayo en Uruguay, usó el himno para promocionar su nuevo negocio y comió pastelitos

Lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires, Zaira Nara eligió pasar el fin de semana largo del 25 de mayo en su casa de José Ignacio, Uruguay. Rodeada de pinos, arena y naturaleza, la modelo volvió a mostrar el estilo de vida relajado que construyó en la costa uruguaya.

Zaira Nara en Uruguay

La propiedad de Zaira Nara destaca por su estética minimalista y materiales nobles como la madera clara, se convirtió en el escenario ideal para disfrutar de unos días de desconexión junto a sus hijos, Malaika y Viggo. Desde allí, la modelo compartió distintas imágenes de su rutina durante la fecha patria y dejó ver cómo combinó tradiciones argentinas con su nuevo proyecto.

Así fue el 25 de mayo de Zaira Nara en Uruguay

A través de sus redes sociales, Zaira Nara mostró parte de su día patrio lejos de Argentina, aunque manteniendo costumbres rioplatenses. Entre mates, pastelitos y una jornada completamente relajada, la modelo compartió distintas postales familiares desde su casa en José Ignacio.

Así fue el 25 de mayo de Zaira Nara

Los pastelitos y el mate fueron protagonistas absolutos de la celebración; sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que Zaira Nara utilizó el Himno Nacional Argentino como fondo musical de una de sus publicaciones junto a su nuevo emprendimiento.

El nuevo proyecto personal de Zaira Nara

En paralelo a su carrera como modelo y conductora, Zaira Nara desarrolló Alba Nueva, una marca de yerba mate nacida a partir de su pasión personal por esta tradición tan argentina. El proyecto fue pensado como una experiencia asociada al refugio, la pausa y la compañía, conceptos que coinciden completamente con la estética y el estilo de vida que la modelo comparte en redes sociales.

Actualmente, la marca de Zaira Nara cuenta con distintas variedades, entre ellas una versión tradicional y otra más suave, ambas diseñadas para acompañar largas mateadas. Así, entre mates, pastelitos y paisajes uruguayos, la modelo encontró la manera de unir tradición argentina, negocio y estilo de vida en una misma postal.