Zaira Nara lució un sweater nordic knit como aliado del invierno y lanzó un dardo: "Me abrigué para que no digan"

Zaira Nara cautivó con un look abrigado, relajado y súper chic donde el gran protagonista absoluto es un sweater nordic knit. Además de llamar la atención con una de las prendas más buscadas de la temporada, la top model lanzó un filoso mensaje en redes sociales para quienes critican su estilo.

El abrigo tejido de Zaira Nara que confirma el regreso del estilo nórdico

Zaira Nara volvió a marcar tendencia con un look otoñal relajado y canchero que compartió en sus redes sociales. Desde un entorno campestre y rodeada de naturaleza, la conductora posó con uno de los tejidos más buscados de la temporada y acompañó la publicación con una frase irónica que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El filoso mensaje de Zaira Nara en su reciente publicación

“Hoy me abrigué para que no digan que siempre ando en...”, escribió haciendo alusión a las recientes críticas que recibió por los vestidos translúcidos que lució en los Martín Fierro de la Moda 2026. En la publicación se la puede ver con un sweater nordic knit, una de las prendas estrella del otoño invierno que regresó con fuerza gracias a la moda inspirada en el estilo escandinavo y alpino.

Zaira Nara

Este tipo de tejido se destaca por sus estampados geométricos y guardas tradicionales en la parte superior. Además, su confección en lana o tejidos gruesos, que son ideales para los días de bajas temperaturas, es otra de sus características. El modelo elegido por Zaira Nara combinó una base en color crema con detalles en tonos celeste, bordó y marrón distribuidos en dibujos de inspiración nórdica sobre los hombros y el pecho.

Este sweater nordic knit lleva una silueta relajada y mangas amplias, dos detalles que dominan las tendencias actuales vinculadas al confort y la estética cozy chic. Debido a su llamativo diseño, esta prenda se volvió el favorito de las celebridades e influencers, convirtiéndose así en el nuevo básico de la temporada. Asimismo, se trata de un abrigo versátil que puede llevarse tanto en estilismos urbanos como en apuestas más rurales y casuales, tal como mostró Zaira Nara en una producción de fotos al aire libre.

Zaira Nara

Así combinó Zaira Nara su sweater nordic knit que es tendencia

Para completar su outfit, Zaira Nara eligió un pantalón bordó estampado con pequeñas figuras blancas que aportó un aire bohemio al estilismo. También sumó botas de cuero en color marrón gastado de media caña con hebillas metálicas, uno de los calzados protagonistas del momento.

Zaira Nara

Como recurso de styling, Zaira Nara agregó una camisa denim atada a la cintura, la cual reforzó la impronta descontracturada y campestre de atuendo. Su beauty look acompañó perfectamente su estética: cabello suelto con ondas naturales y maquillaje natural. Una elección cálida y en perfecta sintonía con las tendencias country chic que dominan las redes sociales.

De esta manera, Zaira Nara lució un sweater nordic knit como aliado del invierno y lanzó un dardo para quienes critican sus looks translúcidos: "Me abrigué para que no digan". Con esta apuesta, la empresaria volvió a confirmar que los tejidos nórdicos y las prendas de inspiración artesanal seguirán marcando tendencia esta temporada.