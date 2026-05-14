El negocio que une a la nueva novia de Macri con Lucía Celasco y Zaira Nara

Esta semana, el nombre de Lola Teuly comenzó a sonar con fuerza luego de que trascendiera su romance con Mauricio Macri. Sin embargo, más allá de la atención mediática por su vida sentimental, la empresaria ya venía construyendo un universo propio ligado al diseño y la decoración.

Dolores Teuly

Con un perfil enfocado en el mundo del interiorismo y el lifestyle, Lola Teuly creó Qi Rugs, una marca de alfombras de estética sofisticada y minimalista que comenzó a ganar lugar entre figuras del espectáculo y la moda. Una de las más comentadas fue la que apareció en la casa de Zaira Nara.

Así es la alfombra de Zaira Nara

Entre los diseños más comentados de Qi Rugs se encuentra una alfombra bicolor en tonos blanco y negro que Zaira Nara mostró en uno de los espacios de su casa. La pieza se volvió protagonista del ambiente gracias a su estética minimalista y moderna, alineada con el estilo relajado pero sofisticado que caracteriza a la modelo.

Zaira Nara apuesta por las alfombras de Somosqi

La alfombra de Zaira Nara es la protagonista del living, con una paleta neutra dominada por el blanco, negro y gris. Lejos de verse excesiva, la alfombra logró aportar calidez y personalidad sin romper con la armonía minimalista del ambiente. Ese equilibrio entre simpleza y sofisticación parece ser justamente una de las claves detrás del crecimiento de SomosQi dentro del universo del diseño y el lifestyle.

Lucía Celasco también eligió una alfombra de Lola Teuly

Además de Zaira Nara, Lucía Celasco también mostró en sus redes uno de los diseños de Lola Teuly, dejando en evidencia cómo las alfombras de la marca logran adaptarse a estilos completamente diferentes. A diferencia del espacio minimalista de Zaira, en la casa de nieta de Susana Giménez la pieza fue incorporada dentro de un ambiente más cálido y curado, donde se integró como un elemento que acompaña la armonía del lugar sin perder protagonismo.

Lucia Celasco apuesta por las alfombras de Somosqi

Ese contraste entre ambos hogares terminó reforzando uno de los diferenciales de la marca creada por Lola Teuly: diseños versátiles, sofisticados y pensados para convivir tanto con interiores modernos y despojados como con espacios más clásicos y personales. Con un perfil cada vez más instalado en el universo del interiorismo y el lifestyle, el negocio de la novia de Mauricio Macri comenzó a ganar lugar entre celebridades e influencers que buscan piezas funcionales pero con identidad estética.