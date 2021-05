Zaira Nara recordó cuando Messi quiso conquistarla: su insólita reacción

Invitada al living de Los Mammones, Zaira Nara se prestó al diálogo picante del conductor que no se guardó nada.

En un momento, Jey le preguntó si era verdad que Messi le tiró los galgos. Sorprendida por la pregunta, Zaira primero intentó negarlo aunque después explicó cómo fue ese intento fallido de la Pulga.

"No fue él sino su mano derecha que me dijo algo así como que 'tengo a alguien para presentarte'". La modelo, que en ese momento era una adolescente y, al parecer no sabía de quién se trataba, contó: "Lo mandé a cagar" y agregó que esa persona, tal vez era el representante del futbolista quien le dijo "¿Pero vos sabés quién es?" y yo la verdad que pensé quién es, pero no por agrandada" y agregó: "Lo quiero salvar a Messi porque tal vez él no tuvo ni idea de que sucedió esto".

Zaira recordó que eso pasó hace mucho tiempo, cuando ella tenía 16 años y fue en un boliche de Bariloche. "No te podés levantar a un tipo que te está mandando a alguien", dijo y agregó: "eso me la baja. Mínimo el chamuyo".

La mamá de Malaika y Vigo, de 32 años recordó que en ese momento era muy chica y se definió: "Era pendeja y me llevaba al mundo por delante. Y yo decía qué me vas a venir a presentar a alguien!! Por qué no viene ese alguien", aclaró.

Al finalizar la entrevista, le preguntó a Mammón cómo tenía ese dato, dado que muy pocas personas conocían esa anécdota y la tenía guardada bajo 7 llaves, algo que por supuesto, el conductor no develó.

Zaira Nara reveló un detalle íntimo de los chats con su cuñado, Mauro Icardi

Zaira Nara dio mucho que hablar sobre todo cuando reveló que entre los chats familiares usan el término "icardear", que se hizo muy popular por cómo comenzó la relación entre Wanda Nara y su ahora esposo, Mauro Icardi.

Luego, sobre el término que se hizo tan popular, la modelo aclaró: “Lo he mandado. De repente te llega un gif, un emoji, o un meme y yo se lo mando a Mauro. Tengo una buena relación con mi cuñado (...) él me manda cosas mucho peores”, cerró.

LP