Zaira Nara rompió el silencio sobre los rumores de pelea con Paula Chaves

La semana pasada, la amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves se vio puesta en jaque luego de que trascendiera que la hermana de Wanda Nara estaba comenzando un romance con Facundo Pieres, expareja de la modelo.

Mucho se dijo del enojo de Paula con su amiga por salir con su ex, pero Zaira Nara no había dicho nada, hasta ahora.

La modelo habló por primera vez con "Socios del Espectáculo" y se refirió a la versión de pelea con Chaves, con quien estaría distanciada. “¿Con Paula todo buena onda? Porque viste que dijeron que lo de Facundo Pieres generó rispideces entre ustedes”, le dijo el cronista.

“Todo eso lo dicen ustedes. Pau es mi amiga y las cosas las hablamos entre nosotras, el resto es pura espuma”, dijo tajante.

Qué dijo Zaira Nara sobre las versiones de romance con Facundo Pieres

En sintonía con eso, Zaira Nara negó los rumores de romance con Facundo Pieres, el ex de Paula Chaves: “No tengo novio, ni saliente ni nada”.

Por último, agregó: “Yo no me estoy conociendo con nadie, imposible, estoy fresca como una lechuga, no me peleé con nadie”.