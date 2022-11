Yanina Latorre confirmó el romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres: "Están muy enamorados"

Zaira Nara y Facundo Pieres vienen siendo el foco de atención ya desde hace un par de semanas. Desde que los rumores de romance comenzaron a circular todos los focos están puestos en ellos. Hasta el momento, ellos lo niegan, aunque en la noche de este jueves, Yanina Latorre lo confirmó.

Según la angelita, la modelo y el polista están juntos y ella, que es quien tiene más vinculo directo con la prensa, lo va a seguir negando.

Yanina Latorre en LAM.

Yanina Latorre contó que Zaira Nara y Facundo Pieres van a oficializar su romance luego del Abierto de Polo que comienza este sábado 5 de noviembre. Dijo que la idea es que la prensa ya los vea juntos allí y luego blanquear públicamente.

"Están muy enamorados", aseguró la angelita, quien agregó que la flamante pareja fue al recital de Coldplay por separado pero luego se fue a "pernoctar".

Con respecto a la relación de la modelo con su amiga Paula Cháves, quien fue pareja del polista, la panelista aseguró que "está muy enojada", ya que "son como hermanas". Ángel De Brito señaló que Paula Cháves le había dicho que no le molestaba, aunque Yanina Latorre afirmó que eso era mentira.

Aseguran que Paula Chaves se habría distanciado de Zaira Nara.

La amistad entre Paula Chaves y Zaira Nara parece haber llegado a su final por un escandaloso motivo.

Según informó Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo las modelos se habrían distanciado por un hombre. “El motivo es que finalmente Zaira está empezando una relación con el polista Facundo Pieres”, dijo el periodista. “Paula le dijo 'no me cae bien que salgas con mi ex’. Esto cortó todo”, agregó Lussich.

Zaira Nara y Facundo Pieres.

La información de una nueva relación entre Zaira Nara y el polista comenzó a circular hace varios meses y, según distintos rumores, fue el motivo de la separación de la hermana de Wanda Nara con Jakob Von Plessen.

Antes de conocer a Pedro Alfonso, Paula Chaves estuvo en pareja con Pieres (en 2010) pero las diferencias entre sus proyectos de vida los distanció. "Estuve ahí de casarme con un polista. Me acuerdo cuando estaba en Lobos, en el campo, y, en un momento, me senté en la galería con la persona con la que estaba en ese momento y dije: 'si, yo te amo, todo perfecto, pero no voy a ser feliz acompañándote en tu mundo y en tus proyectos'”, aseguró la modelo en una anterior entrevista.