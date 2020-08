¡Cómo creció! Zaira Nara mostró una foto de su bebé y es parecido a Francesca

View this post on Instagram

Gracias por estos 6 meses de amor bebotón !! Sos lo más dulce del mundo! Te amamos con locura !! Te morfo esos cachetes! No sabés leer pero te estoy diciendo todo esto a cada segundo... Que mamá intensa te elegiste 🙉... es que te amo mucho! ♥️Devolvele la boina a papá xq se arma 💘