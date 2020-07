Zaira Nara atacó a Natalie Weber para defender a Wanda Nara

Zaira Nara defendió a Wanda Nara después de que Natalie Weber la defenestrara mediante una transmisión en vivo.

La esposa de Mauro Zárate mantuvo una extensa charla con Facu Verón donde cuestiono a la rubia por el exceso de photoshop.

"Tendría que hacer un curso de photoshop igual, así cuando se afina la pierna no le queda el cuádriceps como la pantorrilla. Debería decirle a las esposas de las otros jugadores del mismo equipo de Mauro Icardi que no la filmen", tiró picante la ex panelista de Incorrectas.

"Está mal eso, ¿por qué se achica? Está mandando un mensaje erróneo para mí", agregó Natalie.

Lo cierto es que, al enterarse de estos dichos, Zaira salió a bancar a su hermana. Mediante Twitter, la morocha respondió sobre el post que hizo Ciudad.com en relación a estas frases. "¿A las que se operan también critica?", disparó con ironía.