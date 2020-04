Conocé cuáles son las películas y series que Antonella Roccuzzo recomienda ver

La cuarentena familiar de Antonella Roccuzzo (32), Leo Messi (32), Thiago (7), Mateo (4), y Ciro (2) parece ser más que entretenida. Es que además de ayudar al futbolista en el entrenamiento diario, el cine es una de las actividades favoritas sobre todo para los niños de la casa.

Si bien la morocha destacó que vio algunas de las series más recomendadas en Netflix como "Stranger Things", "13 Reasons Why", "Jessica Jones", "Narcos", "The Vampire Diaries" y "Pretty Little Liars", la sección infantil se lleva todos los puestos. Tener tres niños pequeños demanda parte del tiempo que también dedicamos al ocio y así lo demostró al marcar la lista completa de los films para ellos como "El rey león", "Mulam", "La Sirenita", "Brave", "Hércules".

Entre los clásicos, no podían faltar: "El libro de la selva", "Dumbo", "101 Dalmatas", "Blancanieves", "Hemoso oso", "Bambi", "La dama y el vagabundo", "Pinocho", "La bella y la bestia", "Los aristogatos", "Frozen", "Tarzán", "Aladdin", "Peter Pan", "Pocahontas", "La cenicienta", "Alicia en el país de las maravillas", "Vaiana", "Enredados", "Tiana y el sapo", "El emperador y sus locuras", "El jorobado de Notre Dame", "Lilo y Stitich", "Tod y Toby" y "Atlantis".