Al igual que durante los últimos meses, Netflix apostó por distintos géneros y le fue muy bien. Desde thrillers a comedias de amor, la plataforma ubicó sus últimos lanzamientos en el Top 10 de lo más visto que ofrece. Con el comienzo de un nuevo año, la gran N roja agregó una comedia romántica del siglo XIX que se llevó todos los clicks, “La lista de Mr. Malcolm”.

Con una duración de dos horas logró colarse, de manera casi instantánea, en el top de las producciones más vistas que ofrece la reconocida plataforma.

Netflix vuelve a sorprender con una comedia romántica del siglo XIX

“La lista de Mr. Malcolm” llegó a Netflix y arrasó con las vistas, ya que sus usuarios la llevaron a ser una de las películas más vistas de la plataforma en cuestión de días. Se trata de una comedia romántica del siglo XIX que cuenta una historia de amor que no sale de la manera esperada.

La historia sigue a Julia Thistlewaite, una joven de la alta sociedad que, a pesar de su poder adquisitivo y libertad para tomar decisiones, se ve rechazada por el codiciado Mr. Malcolm, un soltero de Londres que tiene una lista detallada de las cualidades que debe tener su futura esposa. Julia, al no cumplir con uno de estos requisitos, queda fuera de sus planes.

No dispuesta a rendirse, Julia organiza un plan junto a su amiga Selina para vengarse: presentar a Selina como la mujer perfecta según la lista de Mr. Malcolm, solo para rechazarlo una vez que él se enamore de ella. Sin embargo, el plan no sale como esperaban. Julia comienza a cuestionarse a sí misma, y Selina desarrolla sentimientos inesperados por el hombre que ella misma pensaba rechazar.

Con un giro totalmente inesperado, “La lista de Mr. Malcolm” combina comedia y romance en una trama ideal para disfrutar tanto en familia, con amigos, en pareja y hasta en soledad, explorando temas de amor, expectativas y autodescubrimiento.

La comedia es protagonizada por la modelo y actriz india, Freida Pinto (Selina Dalton), el actor británico que participó de Black Mirror, Sope Dirisu (Sr. Jeremy Malcolm) y la actriz británica, conocida por interpretar a Imani en Gone Too Far!, Zawe Ashton (Julia Thistlewaite).

La comedia romántica del siglo XIX que está arrasando en Netflix, se estrenó originalmente en 2022 pero recién ahora fue agregada a la plataforma. “La lista de Mr. Malcolm” cuenta una historia de amor imposible de perderse.

MVB