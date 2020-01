La tremenda decisión de Robert Pattinson si su Batman fracasa en el cine

Desde que fuera elegido como el nuevo Batman, tras la polémica actuación de Ben Affleck como el "Caballero de la noche", Robert Pattinson enfrenta uno de sus mayores miedos: el fracaso de la película de Matt Reeves, que llegará a los cines el próximo 24 de junio de 2021.

Pese a esto el actor, que saltó a la fama por la saga Crepúsculo y que ha participado en películas como Harry Potter, tiene un gran abaníco artístico del cual nutrirse en caso de que el filme del hombre murciélago no reciba el halago de la crítica: el porno de autor.

En una entrevista con The Guardian, Robert se refirió a la posibilidad de dedicarse a la pornografía en el caso de que su rol como Batman no funcione. "En las tres o último cuatro películas, he tenido escenas de masturbación. Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devill All the Time", recordó el intérprete sobre sus últimos trabajos indicando que no descarta seguir por este camino.